Microsoft liefert wichtige Funktionen wie die gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten auf dem Mac nach. Eine zusammengeführte Codebasis soll sicherstellen, dass neue Office-Funktionen künftig umgehend auf andere Plattformen kommen.

Microsoft hat Office für Mac 2016 in neuer Version 16.9.0 zum Download bereitgestellt. Das Update bringt wichtige bislang fehlende Funktionen der Windows-Version auf den Mac: Dazu gehört die Möglichkeit, Word-, Excel- und PowerPoint-Dokumente mit anderen Nutzern in Echtzeit zu bearbeiten. Cloud-Dateien sollen dabei automatisch gesichert und mitsamt der Änderungen in einer Versionshistorie bereitgestellt werden, so der Software-Konzern.



Die neuen Mac-Version verspricht außerdem eine beschleunigte Formelberechnung in Excel sowie besser Unterstützung für PivotTable-Charts. Mit dem Update werden kritische Sicherheitslücken in Word und Outlook geschlossen, die das Ausführen von Schadcode ermöglichen.

Office nach 20 Jahren wieder mit gemeinsamer Codebasis



Mit der neuen Mac-Version setzt Microsoft nun auf eine “gemeinsame Codebasis für alle Plattformen” von Windows über macOS bis hin zu iOS und Android, wie der Microsoft-Entwickler Erik Schwiebert auf Twitter mitteilte – dies sei zum ersten Mal nach 20 Jahren wieder der Fall. Diese “massive Code-Anpassung” habe es ermöglicht, die genannten Funktionen endlich auch in die Mac-Version zu integrieren. Jede Plattform setze weiterhin auf native Code, um mit dem Betriebssystem zu interagieren, merkt Schwiebert an, der geteilte Code sei “komplett in C++” geschrieben.

Mac Office 2016 version 16 is now live! For the first time in over 20 years, Office is again built out of one codebase for all platforms (Windows, Mac, iOS, Android)!https://t.co/6gNdKTOEHl — Erik Schwiebert (@Schwieb) January 18, 2018

Neue Funktionen sollen schneller auf andere Plattformen kommen



Es werde weiterhin Funktionen geben, die nur auf einer bestimmten Plattform bereitstehen, betont der Microsoft-Entwickler – man wolle Office nicht plattformübergreifend auf den “kleinsten gemeinsam Nenner” bringen und somit auch keine spezifischen Funktionen entfernen.

Neben dem Nachreichen bislang fehlender Funktionen des Windows-Pendants – wie jetzt in der neuen Mac-Version geschehen –, soll die geteilte Codebasis künftig aber ermöglichen, wichtige neue Funktionen gleichzeitig oder zumindest innerhalb kurzer Zeit in anderen Office-Versionen zu integrieren. (lbe)