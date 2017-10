Gmail für iOS spricht mit fremden E-Mail-Anbietern

(Bild: Google)

Wem Apples Mail-App auf dem iPhone nicht gefällt, kann künftig Googles Konkurrenzprodukt verwenden. Momentan läuft eine Betaphase.

Schon mit der iOS-Version von Chrome strebt Google an, Apples Standard-App Safari auf iPhone und iPad in der Nutzergunst zu ersetzen. Nun ist auch Apples offizieller Mail-Client dran: Die Gmail-App bekommt künftig die Möglichkeit, nicht nur auf Google-Konten zuzugreifen. Dazu hat der Konzern nun einen öffentlichen Betatest gestartet, der allerdings anmeldepflichtig ist. Mindestvoraussetzung ist ein Gerät mit iOS 10 sowie der Besitz eines E-Mail-Accounts bei einem externen Anbieter.

Microsoft, Yahoo und "andere" Anbieter

Teilnehmer der Beta können mit der veränderten Gmail-App anschließend im Rahmen des Setup-Prozesses nicht nur Google als Mail-Provider wählen, sondern auch Outlook/Hotmail und Live (Microsoft) sowie Yahoo Mail. Daneben kommt die App auch mit "anderen" Anbietern zurecht, bei denen man dann die Serverdaten eintragen muss – Details, welche Arten von Diensten (IMAP/POP3) hier unterstützt werden, liegen zur Zeit noch nicht vor.

Google nutzt für den Betatest Apples Testingumgebung Testflight – entsprechend muss man auch deren Nutzungsbedingungen und nicht nur denen von Google zustimmen. Zudem fließen Daten auch an Apple.

Betaphase kann mehrere Monate dauern

Derzeit ist noch unklar, wann Gmail für iOS mit der Unterstützung externer E-Mail-Anbieter fertiggestellt sein wird. Betaphasen können mehrere Monate andauern. Auch bedeutet eine Anmeldung beim Betaprogramm noch nicht, dass Google jeden Nutzer auch mittesten lässt.

So muss man Angaben zum verwendeten E-Mail-Provider machen und es ist vorstellbar, dass der Konzern jeweils nur ein bestimmtes Kontingent von Kunden eines der Dienste auswählt. Neben den Microsoft-Diensten und Yahoo nennt Google auch die russischen Anbieter Yandex und Mail.ru in seiner Abfrageliste. Die neue Gmail-Funktionalität wird für iPhone, iPad und iPod touch bereitstehen. Gmail ist kostenlos, die Teilnahme am Betatest ebenfalls. (bsc)