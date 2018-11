Günstiger iPhone-Akkutausch endet – und es herrscht Terminnot

Man stelle sich vor es gibt ein tolles Angebot und "alle" wollen es, aber es gibt schlicht keine Chancen (mehr), es anzunehmen. So stellt sich die aktuelle Situation vieler iPhone-Besitzer dar, die gerne einen neuen Akku für ihr Smartphone hätten. Den bietet Apple bekanntlich aktuell zum attraktiven Preis von 29 Euro an.

Ab dem 1. Januar 2019 steigt der Preis je nach Modell wieder auf bis zu 69 Euro, sollte sich der Konzern nicht erbarmen, die Frist zu verlängern. Das Problem: In Apples Ladengeschäften ("Genius Bar") sowie bei diversen autorisierten Servicepartnern fehlt es aktuell an Terminen, die neue Batterie dann auch einzubauen.

Drosselärger führte zu Rabatt

Anfang 2018, als die Aktion begann, gab es noch ein anderes Problem: Apple konnte bei bestimmten Modellen schlicht keine neuen Akkus liefern. Zum Sommer hin entspannte sich die Situation. Nun erinnern sich viele User daran, dass es den Discount nur noch bis Ende des Jahres gibt – und Apple und seine Partner werden mit Arbeit zugeschüttet.

Den Akkutausch für 29 Euro hatte Apple im Frühjahr als "Sorry" für die kommentarlos eingeführte Leistungsdrosselung bestimmter iPhone-Modelle eingeführt, die mittleweile auch in iPhone X und 8 steckt. Erst nach Installation von iOS 11.3 erlaubt Apple dem Nutzer, die Drossel selbst zu kontrollieren und eigenhändig auszuschalten, sobald sie automatisch greifen sollte. Die Maßnahme sollte laut Apple-Angaben ein unerwartetes Abschalten des iPhones bei schlechtem Akku verhindern – böse Zungen behaupteten jedoch, dass sie auch dabei half, Neugeräte an Mann oder Frau zu bringen. Apple hatte eine solche Absicht hier stets vehement zurückgewiesen.

Preise steigen deutlich

Die Preissenkung für neue Batterien war von Beginn an auf das aktuelle Kalenderjahr begrenzt. Zuvor zahlte man für den Batteriewechsel grundsätzlich 89 Euro, nun liegen die Preise also leicht geringer. Kunden ab iPhone 6, die den Akku im Vorjahr noch für 89 Euro tauschen ließen, erhalten eine Gutschrift. Statt 29 Euro kostet der Austausch des Akkus nach Ablauf der einjährigen Garantiezeit beim iPhone X, XR, XS und XS Max ab dem 1. Januar 2019 künftig 69 Euro. Für iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s, iPhone 6 und SE erhöht sich der Preis auf 49 Euro. Plus-Modelle kosten genauso viel.

Genius-Bar-Verabredungen lassen sich über Apples Website vereinbaren – mit erwähnt schlecht verfügbaren Terminen. Bei den Apple Authorized Service Providers (ASPs) kann man gegebenfalls mehr Glück haben, muss sie allerdings potenziell abtelefonieren, da Apples Reservierungssystem nicht alle Anbieter erfasst. Im Umkreis von Berlin konnten wir am Freitagmorgen über Apple.com nur einen einzigen Anbieter mit freien Terminen finden. (bsc)