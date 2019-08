Hinweise auf Bluetooth-Tracker von Apple

Spekulationen, Apple könne einen eigenen Bluetooth-Tracker auf den Markt bringen, kursieren bereits seit mehreren Monaten. Ein funkbasierter Keyfinder mit dem Codenamen "B389" werde Anbietern wie Tile Konkurrenz machen, hieß es im Frühjahr. Er soll Teil von Apples "Find My iPhone"-App werden, die der Konzern im Rahmen von iOS 13 stark überarbeiten wird.

Augmented Reality hilft finden

Nun ist zu einem solchen "Apple Tag" passender Code in der Betaversion von iOS 13 entdeckt worden. In entsprechenden Strings heißt es etwa, dass man einen Bluetooth-Beacon mit einem iOS-Gerät oder einer Apple Watch verbinden kann. Ist dieser nicht mehr erreichbar, erhält man ein Signal aufs iPhone oder die Computeruhr.

Weiterhin scheint Apple zu planen, Augmented-Reality-Elemente für seinen Bluetooth-Tracker zu implementieren. So könnte man dann mit der iPhone- oder iPad-Kamera einen Raum absuchen und dann mit einem virtuellen Stern angezeigt bekommen, wo sich das Apple Tag befindet, das beispielsweise am Geldbeutel oder dem Schlüsselbund hängt. Entsprechende Vorbereitungen trifft Apple mit seinem AR-SDK ARKit bereits.

Offline nach Geräten suchen

Wann ein Apple Tag erscheinen könnte, ist noch unklar – ebenso, was es kosten würde und ob Apple einen entsprechenden Dienst kostenpflichtig gestaltet. Wettbewerber wie Tile bieten für Premiumfeatures Abodienste an, Apple könnte einen solchen Service in sein iCloud-Angebot aufnehmen.

Mit iOS 13 wird es erstmals möglich, iPhone und Co. auch offline zu suchen. Dazu ortet der Konzern aufzufindende Geräte über in der Nähe vorhandene Apple-Hardware. Das neuartige Verfahren soll dabei die Privatsphäre der User schützen, betont der Konzern. Ob ein solcher Dienst auch Apple Tags einbinden wird, bleibt abzuwarten.

(bsc)