HomeKit konkret: Informationsveranstaltung von Mac & i bei Heise in Hannover

Apples HomeKit verspricht das bequeme Steuern der eigenen Wohnung oder des eigenen Hauses mit smarten Geräten. Neben Lampen und Überwachungskameras gibt es zum Beispiel Thermostate für Heizkörper, Rollos, Wasserventile, Knöpfe, Steckdosen und Schlösser. HomeKit-Sensoren können unter anderem die Umgebungstemperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Luftqualität ermitteln und auf erkannte Bewegungen von Menschen und Tieren oder auf geöffnete oder geschlossene Türen und Fenster reagieren. Inzwischen sind auch Geräte für die Unterputzinstallation erhältlich, Lichtschalter und Steckdosen etwa.

Unter dem Namen HomeKit konkret findet am 28. Juni ab 14:30 Uhr und am 29. Juni ab 10 Uhr im Verlagsgebäude der Heise Gruppe in Hannover eine Veranstaltung statt, auf der sich interessierte Leser und Nutzer, aber natürlich auch Fachleute wie Entwickler, Händler, Journalisten oder Marketingexperten über HomeKit informieren können. Die kostenlose Anmeldung ist schon jetzt möglich.

Vorträge, Workshops, Ausprobieren

Die Vorträge von Mac & i und Partnern widmen sich vielen Aspekten aus der Praxis – etwa den Möglichkeiten und Grenzen von HomeKit, den verfügbaren Lösungen oder den Unterschieden zu anderen Heimautomatisierungslösungen. Darüber hinaus wird es Workshops geben, beispielsweise zum Einbinden inkompatibler Geräte oder zum Lösen von Problemen.

Das aktuelle Mac & i Heft 1/2019, seit Donnerstag im Handel, enthält einen Schwerpunkt zu HomeKit, in dem die Redaktion einen ausführlichen Blick auf den Stand der Dinge, die jüngsten Entwicklungen sowie bestehende Schwächen wirft und 50 HomeKit-Geräte testet. Über ihre dort gesammelten Erfahrungen wird sie auch auf der Informationsveranstaltung am 28. und 29. Juni berichten. Außerdem besteht für Teilnehmer die Möglichkeit, HomeKit-Produkte auszuprobieren sowie sich mit Gleichgesinnten und Redakteuren auszutauschen.

(se)