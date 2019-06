HomeKit konkret bei Heise: Jetzt Restplätze sichern

Am 28. Juni ab 14:30 Uhr und/oder am 29. Juni ab 10 Uhr können Sie sich im Verlagsgebäude der Heise Gruppe in Hannover, wo unter anderem die Redaktionen von Mac & i, c't, Make und heise online sitzen, über Apples Heimautomationstechnik HomeKit informieren. Interessierte Leser und Nutzer treffen Fachleute wie Entwickler, Händler, Journalisten oder Marketingexperten.

Die Agenda sieht interessante Vorträge von Mac & i-Redakteuren und Ausstellern aus der Praxis vor – etwa über die Möglichkeiten und Grenzen von HomeKit, das verfügbare Angebot oder die Unterschiede zu anderen Heimautomatisierungslösungen. In Workshops wird es um das Einbinden inkompatibler Geräte und das Lösen von Problemen sowie das Automatisieren mit HomeKit gehen.

Die Hersteller Eve Systems, Jäger Direkt, Gardena, EiMSIG, Fibaro und der autorisierte Apple-Distributor Comline stellen sich und ihre Lösungen vor. Auch die Mac & i-Redakteure Johannes Schuster, Holger Zelder, Immo Junghärtchen und Stephan Ehrmann werden dabei sein. Sie halten Vorträge, berichten auf ihrem Stand über die Testergebnisse von HomeKit-Produkten und freuen sich auf Gespräche mit den Teilnehmern.

HomeKit-Produkte im Wert von über 1400 Euro zu gewinnen

Jeweils kurz vor Ende der Veranstaltung findet eine Verlosung von attraktivem HomeKit-Zubehör statt. Zu gewinnen gibt es Produkte im Gesamtwert von über 1400 Euro, genauer gesagt:

1x Gardena smartSensor (Wert 500 €)

2x OPUSeasyStart von Jäger Direkt (Wert jeweils 170 €)

1x Fenster- und Glasbruchsensor mit EnOcean von EiMSIG (Wert 140 €)

6x LightStrip von Eve Systems (Wert je 80 €)

Apples HomeKit verspricht das bequeme Steuern der eigenen Wohnung oder des eigenen Hauses mit smarten Geräten. Neben Lampen und Überwachungskameras gibt es zum Beispiel Thermostate für Heizkörper, Rollos, Wasserventile, Knöpfe, Steckdosen und Schlösser. HomeKit-Sensoren können unter anderem die Umgebungstemperatur, die Luftfeuchtigkeit und die Luftqualität ermitteln und auf erkannte Bewegungen von Menschen und Tieren oder auf geöffnete oder geschlossene Türen und Fenster reagieren. Inzwischen sind auch Geräte für die Unterputzinstallation erhältlich, Lichtschalter und Steckdosen etwa.

Zur Anmeldung geht es auf der Konferenz-Webseite.

(se)