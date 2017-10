Industrie-Apps fürs iPhone: Apple und General Electric schließen Partnerschaft

(Bild: dpa, Andreas Gebert/Archiv)

Mit einem Predix-SDK für iOS sollen Entwickler künftig Industrieanwendungen für iPhone und iPad entwickeln. Das iPhone wird bei dem 330.000 Mitarbeiter zählenden Konzern GE zum Standard-Firmenhandy.

Mit einer neuen Kooperation will Apple den Firmeneinsatz von iPhone und iPad stärken: Gemeinsam mit General Electric (GE) wird in Kürze ein Software Development Kit angeboten, das Industrieanwendungen auf die Mobilgeräte bringen soll, wie die Unternehmen am Mittwoch bekanntgaben. Das SDK soll ab dem 26. Oktober zum Download bereitstehen und GEs Internet-of-Things-Plattform Predix unterstützen, um Analyse-Tools und Datenauswertungen im industriellen Einsatz in iOS-Apps zu bringen.

Partnerschaft soll Industrie-Apps aufs iPhone bringen

"Beispielsweise kann eine Predix App einen Mitarbeiter auf seinem iPhone über ein mögliches Problem mit Geräten wie zum Beispiel einer Windkraftanlage informieren und diesem ermöglichen, bei Inspektionen und Reparaturen mit Teams vor Ort zusammenzuarbeiten und sofort relevante Daten zu sammeln", so der iPhone-Konzern – dies führe zu geringeren Ausfallzeiten und ermögliche Kosteneinsparungen. In Zusammenarbeit mit Apple will GE außerdem iOS-Apps für den internen Bedarf und eigene Kunden entwickeln.



Mit "GE APM Cases" steht eine erste Predix-basierte App von GE bereits im App Store.

Bild: GE



Teil der Partnerschaft ist auch, dass Apple Predix als "bevorzugte industrielle IoT-Analyse-Plattform hervorhebt". Für General Electrics 330.000 Mitarbeiter werden iPhone und iPad im Gegenzug die Standard-Mobilgeräte, der Mac stehe als Option zur Wahl.

Enterprise-Segment "Mutter aller Geschäftschancen" für Apple

Für die einst fest im Endkundengeschäft verankerte Firma Apple wird der Enterprise-Markt für weiteres Wachstum zunehmend wichtig. Dieser Bereich ist die “Mutter aller Geschäftschancen”, erklärte Apple-Chef Tim Cook im Sommer. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere große Partnerschaften geschlossen, unter anderem mit IBM, Cisco, Deloitte, Accenture und SAP.

Vor gut zwei Jahren gab Cook zu Protokoll, Apple setze inzwischen 25 Milliarden Dollar pro Jahr allein in diesem Segment um. Anfang 2017 wurde angeblich ein neuer Rekordumsatz mit Unternehmenskunden erwirtschaftet, neue Zahlen blieb Apple bislang schuldig. Nach Apples Angabe setzen 99 Prozent der 500 größten US-Unternehmen iOS in ihrem Firmennetzwerk ein. Auch andere Konzerne schwenken auf Apple-Geräte um, so ist das iPhone etwa zum Standard-Handy bei Volkswagen geworden, die Deutsche Bank stellt ebenfalls auf Apples Smartphone um. (lbe)