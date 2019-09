Interne iOS-13-Version legt weitere Neuerungen bei Apple Watch & Co. offen

Apple scheint für iOS 13 beziehungsweise watchOS 6 noch einige Überraschungen vorzubereiten. Neben einer neuen Schlaftracking-Funktion für die Computeruhr stecken in einer internen Betaversion des neuen iPhone-Betriebssystems, die MacRumors vorliegt, unter anderem ein "Schooltime" genanntes Feature sowie Hinweise auf neue Augmented-Reality-Anwendungen.

Zeit für die Schule

"Schooltime" ist für Schüler gedacht unnd soll diesen helfen, sich während des Unterrichts besser zu konzentrieren. Dazu werden auf der Apple Watch der Zugriff auf Apps, Komplikationen sowie Benachrichtigungen gesperrt, solange der Nachwuchs Unterricht hat. Dringende Anrufe (Notfallfunktion) samt entsprechender Benachrichtigungen werden weiterhin durchgelassen. "Schooltime" lässt sich vorab für bestimmte Zeiträume aktivieren.

Zum neuen Schlaftracking, das "Time in Bed" heißt, ergänzt MacRumors, Apple empfehle, vor dem Zubettgehen sollten mindestens noch 30 Prozent Batterielebensdauer vorhanden sein. Weiterhin erinnere die Uhr die Nutzer an die Schlafenszeit sowie ein zusätzlich notwendiges Aufladen, wenn das Schlaftracking verwendet wurde.

AR-Brille in Apple-App

Augmented-Reality-Hinweise finden sich wiederum in der neuen App "Find My" für das iPhone. Darin steckt ein Icon, das eine AR- beziehungsweise VR-Brille darstellen soll (siehe Bild). Offenbar handelt es sich dabei nicht um die Darstellung einer AR-Brille ("Apple Glasses"), an der der Konzern seit langem werkeln soll, sondern schlicht um die Aktivierung des Augmented-Reality-Modus in "Find My". Dafür spricht auch die Dateinamenbezeichnung. Mit dem AR-Modus sollen gesuchte Gegenstände wie ein iPhone oder AirPods besser im Raum zu finden sein, weiterhin könnte Apple das Feature auch für die gerüchteweise geplanten Bluetooth-Tracker-Tags des Konzerns verwenden.

MacRumors hat außerdem einen neuen "Tournaments"-Modus in Game Center für iOS 13 entdeckt, zudem neue Watch-Komplikationen für Höhe, Längen- und Breitengrad und den neuen Schlaftracking-Modus. Apple hat für den 10. September zur iPhone-Keynote geladen; bei dieser dürfte auch eine neue Watch-Generation präsentiert werden.

(bsc)