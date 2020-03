Jailbreaker nehmen T2-Sicherheitschip von Macs ins Visier

Ein Jailbreak für Macs könnte vor der Tür stehen: Eine modifizierte Fassung des Jailbreak-Tools checkra1n lässt sich dafür einsetzen, um Code auf dem T2-Sicherheitschip von Macs einzuschleusen und auszuführen, wie der Hacker Qwertyoruiop mitteilte.

Möglich wird das durch einen im vergangenen Herbst veröffentlichten Boot-ROM-Exploit für Apples A-Chip-Reihe, der bereits einen Jailbreak von iPhones bis hin zu iPhone 8 und iPhone X ermöglicht.

Code auf T2 einschleusen



Qwertyoruiop hat mehrere Fotos eines MacBook Pro veröffentlicht, dessen Touch Bar durch den T2-Hack modifiziert wurde und etwa das checkra1n-Logo zeigt und den Start von "pongoOS", das das Einschleusen von Code-Modulen vor dem Startvorgang erlauben könnte.



Welche konkreten Konsequenzen das für Mac-Nutzer hat, bleibt vorerst noch offen. Ein Software-Patch des Boot-ROMs ist nicht möglich, Apple kann die Schwachstelle wohl erst mit einer neuen Hardware-Revision des Chips schließen.





Nach Angabe eines an der T2-Anpassung von checkra1n beteiligten Sicherheitsforschers schützt ein Firmware-Passwort nicht vor einem derartigen Jailbreak. Man könne darüber das EFI ändern und damit den abgesicherten Boot-Vorgang von Macs "unterlaufen".

Es sei auch denkbar, so einen Austausch der SSD in T2-Macs zu ermöglichen, der Vorgang erfordert sonst eine spezielle Diagnose-Software, die nur Apple besitzt. Zudem könnte es "vielleicht" möglich werden, auf diesem Weg auch die iCloud-Aktivierungssperre aufzuheben und die Seriennummer zu ändern, heißt es weiter. Apples Festplattenverschlüsselung FileVault wurde dadurch nicht geknackt, man erhalte so aber unbegrenzte Versuche für Brute-Force-Angriffe, schreibt einer der Hacker.

T2-Chip in allen Macs ab 2018

Apples T2-Chip ist ein in Macs eingebetteter ARM-Prozessor, auf dem eine angepasste Version von watchOS läuft – Apples Smartwatch-Betriebssystem. Der Chip ist in allen Macs ab Baujahr 2018 integriert sowie im iMac Pro. Im T2-Chip sind unter anderem Bildsignalprozessor, System Management Controller und SSD-Controller integriert.

Teil des T2-Sicherheitschips ist auch der von iOS-Geräten bekannte Koprozessor "Secure Enclave", der Verschlüsselungsaufgaben übernimmt und etwa die Fingerabdruckdaten für Touch ID verwaltet. Dieser nutzt ein eigenes ROM und ist von der Schwachstelle nicht betroffen. (lbe)