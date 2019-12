Knacken und Poppen: Apple verspricht Softwareupdate für MacBook Pro mit 16 Zoll

Apple hat ein Problem mit den Lautsprechern seiner jüngsten MacBook-Pro-Generation eingeräumt – zumindest intern.

In einem Dokument, das an autorisierte Reparaturbetriebe verteilt wurde, heißt es, bei der Verwendung von Final Cut Pro X, Logic Pro X, QuickTime Player, Apple Music, der Film-Wiedergabe oder anderen Apps, die Ton ausgeben, könne nach dem Ende des Playbacks ein "Pop"-Geräusch aus den Speakern kommen.

Apple untersucht das Problem

Apple untersuche das Problem jetzt und eine Fehlerbehebung sei "in Software-Updates in der Zukunft" geplant. Die Servicekräfte sollen laut dem Konzern weder den Rechner ersetzen noch einen Garantiefall anlegen, "denn dabei handelt es sich um einen mit Software zusammenhängenden Fehler".

Nahezu alle Apps mit Wiedergabe betroffen

Nach Auslieferungsbeginn des MacBook Pro mit 16-Zoll-Bildschirm hatten sich einige User in Foren – darunter auch Apples eigenem – sowie beim Support des Konzerns über die Knack- und Pop-Geräusche beschwert. Das Problem zeige sich beim Abspielen von YouTube-Videos im Browser genauso wie in Profi-Anwendungen wie beim Videoschnitt. Bei Final Cut Pro X werde es etwa beim schnellen Spulen in Videoclips hörbar. Auch externe Medienplayer wie IINA sollen betroffen sein. Als möglicher Workaround gilt etwa die möglichst leise Wiedergabe einer Audiospur im Hintergrund – was aber sicherlich nicht im Sinne des Erfinders ist.

Nicht das erste Mal

Aus dem Dokument an die Reparaturbetriebe geht nicht hervor, wie schnell Apple seinen Fix bereitstellen will. Ein solches Problem tritt im Übrigen nicht zum ersten Mal auf. In der Vergangenheit ging Apple gegen die Störgeräusche ebenso mit Software-Updates vor. Manche User des 2019er MacBook Pro mit 15-Zoll-Bildschirm leiden laut eigenen Angaben bis heute an dem Fehler – und zwar bis hinauf zur jüngsten Catalina-Version 10.15.1.

(bsc)