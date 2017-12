Die vermeintliche MyEtherWallet-App im App Store.

Im Hype um Kryptowährungen hat die für über 5 Euro gehandelte iPhone-App “MyEtherWallet” offenbar zahlreiche Kunden gefunden – allerdings steckt dahinter nicht der tatsächliche Anbieter der gleichnamigen Ethereum-Wallet.

Im App Store geht seit einigen Tagen eine App auf Kundenfang, die sich als das populäre Ethereum-Wallet MyEtherWallet ausgibt – aber nicht von den tatsächlichen Entwicklern stammt. Die für 5,50 Euro gehandelte App ist über das Wochende im Fahrwasser des Hypes um Kryptowährungen wie Bitcoin in den Finanz-Charts des App Store bis auf Platz 3 gestiegen, wie Techcrunch berichtet, in Deutschland rangiert sie in der Top 20.

Gefälschtes Wallet bislang noch im App Store

“Das sind nicht wir”, schreiben die Entwickler von MyEtherWallet.com auf Twitter, man habe bereits Beschwerde eingereicht – eine Reaktion von Apple scheint noch nicht vorzuliegen. Der im App Store für MyEtherWallet aufgeführte Entwickler bietet sonst kleine Spiele und Tools an. Eine offizielle iOS-App von MyEtherWallet gibt es bislang nicht.

Betrug mit Bitcoin-Apps

Ob das Fake-Wallet es auch auf die von Nutzern dort hinterlegten Schlüssel und Daten abgesehen hat, bleibt vorerst unklar. Im vergangenen Jahr hatte Apple über zehn vermeintliche Bitcoin-Wallets in den App Store gelassen, die erst wieder entfernt wurden, nachdem Nutzer um Bitcoins betrogen wurden. Damals ging es angeblich nur um einen Schaden von rund 20.000 Dollar – in Anbetracht des derzeitigen Bitcoin-Kurses liegt der tatsächliche Schaden aus heutiger Sicht aber wohl deutlich höher.

Jede iPhone- und iPad-App muss Apples Prüfprozess durchlaufen, bevor diese für den App Store zugelassen wird. Eine besondere Überprüfung von Finanz-Apps – zumindest im Kontext von Kryptowährungen – scheint nicht stattzufinden.

Apple hat Apps rund um Kryptowährungen wie Bitcoin lange Jahre gar nicht zugelassen, erst seit 2014 werden diese überhaupt akzeptiert. Ein zusätzlicher Passus in den App-Store-Richtlinien genehmigt seitdem das Anbieten von Apps zur Übersendung virtueller Währungen – solange dies den jeweiligen gesetzlichen Vorgaben entspricht. (lbe)