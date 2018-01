Eine intelligente Funktion soll das Tempo in Projekten automatisch angleichen und damit auch Remixe vereinfachen. Die neue Version der Musik-Software umfasst frische Plug-ins – und sägt OS X 10.11 ab.

Zum Start der Musikmesse NAMM in Kalifornien hat Apple ein großes Update für das Profi-Musikprogramm Logic Pro X veröffentlicht. Die neue Version 10.4 bringt eine "Smart Tempo" genannte Funktion, die das Tempo erkennen und über ein Projekt hinweg automatisch anpassen soll. So werde es zum Beispiel möglich, Aufnahmen ohne Metronom durchzuführen und später mit anderen Tempo-basierten Elementen zu kombinieren, schreibt Apple. Eine bereits bestehende Aufnahme kann das Tempo auch automatisch vorgeben. Diese "intelligente Tempoerkennung" erleichtere elektronischen Musikern zudem das Erstellen von Remixen und Mashups, merkt der Hersteller an.

Das neue Vintage-EQ-Plugin

Das Update umfasst eine Reihe an weiteren Plug-ins mit verschiedenen Effekten, die von verschiedenen Halleffekten – etwa zur Simulierung bestimmter Raumtypen – über eine Sammlung klassischer analoger Equalizer aus den 50er- bis 70er-Jahren bis hin zu Step-Sequenzern reicht.Apple hat außerdem weitere Loops ergänzt sowie die Schlagzeug-Inhalte erweitert.

Neue Inhalte – aber kein El Capitan mehr

Zu den Neuerungen von Logic Pro X 10.4 zählt auch, dass sich durch Mixer und Plug-ins vergenommene Änderungen nun rückgängig machen lassen und die Dateiübersicht Lesezeichen zum schnelleren Zugriff auf Samples und Objekte unterstützt.

Das nur über den Mac App Store vertriebene Logic Pro X kostet 230 Euro, bestehende Nutzer können das Update kostenlos beziehen. Apples Pro-Musik-Software läuft nun nicht mehr unter OS X 10.11 El Capitan, die neue Mindestvoraussetzung ist macOS 10.12 Sierra. (lbe)