Logic Pro X: Update bringt viele Neuerungen für Apples Musikanwendung

Apple hat das bislang nur für macOS erhältliche Audioproduktions-Tool Logic Pro X aktualisiert. Die am Dienstag veröffentlichte Version 10.5 bringt eine Reihe neuer Funktionen, soll viele Bugs ausräumen, die auch zu Abstürzen führen konnten und die Leistung insgesamt verbessern. Es handele sich um das größte Update der Software seit der Einführung von Logic Pro X – das war 2013.

Live Loops für Logic Pro

Zu den größten Neuerungen gehört die Integration der aus GarageBand bekannten "Live Loops" in einer professionellen Version, wie der Hersteller mitteilte. Die gängiger Controller-Hardware nachempfundene Bedienoberfläche soll es Musikern erlauben, mit Loops, Samples und eigenen Aufnahmen freier zu experimentieren. Mit Remix FX lassen sich zudem elektronische Effekte einsetzen. Die Live Loops kann man über Apples parallel ebenfalls aktualisierte Logic-Remote-App von iPhone oder iPad ansteuern. Zum leichteren Einstieg enthält Logic Pro X 17 Live-Loop-Grids, zur Erstellung von elektronischer Musik und Hip Hop. Auch 2.500 weitere Loops, darunter Instrumente verschiedener musikalischer Genres und Übergangseffekte.

Das Update verspricht auch einen überarbeiteten Sampling-Workflow aus Sampler und Quick Sampler sowie neue Werkzeuge zur Beat-Erstellung, darunter einen Step Sequencer und einen Drum Machine Designer zur Erstellung eigener Drum-Kits, so Apple. Auf aktuellen Macs verspricht das Unternehmen außerdem eine "optimierte Leistung".

Viele, viele Bugfixes

Logic Pro X 10.5 kommt mit einer sehr langen Liste an beseitigten Fehlern und Verbesserungen, die sich bis hin zu Bedienungshilfen erstrecken – so soll die Anwendung nun VoiceOver besser unterstützen, um sich Bedienelemente vorlesen zu lassen. Zieht man Dateien aus dem Finder in Logic soll das nun beispielsweise nicht länger die Wiedergabe unterbrechen. Auch räumt das Update eine Reihe an Bugs aus, die bei bestimmten Aktionen bislang zum Absturz von Logic führen konnten. Eine komplette Liste der Verbesserungen hat Apple in einem Support-Dokument zusammengestellt.

Logic Pro X 10.15 läuft auf macOS ab Version 10.14.6. Um die komplette Sound-Bibliothek zu installieren werden gut 70 GByte an Speicherplatz benötigt. Die Anwendung kostet im Mac App Store 230 Euro, das Update ist für Bestandskunden kostenlos. Seit wenigen Wochen stellt Apple erstmals eine Testversion von Logic Pro zum Download bereit, die derzeit die Gratisnutzung für drei Monate ermöglicht.

