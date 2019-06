Logic Pro X unterstützt Riesenprojekte mit bis zu 1000 Spuren

Apple hat das hauseigene Audioproduktions-Tool Logic Pro X aktualisiert. Das Update auf Version 10.4.5 bringt mehrere schon in Aussicht gestellte Verbesserungen, darunter eine erhebliche Erhöhung der maximal möglichen Anzahl an Spuren und Kanäle. Statt bisher 255 werden jetzt Projekte mit bis zu 1000 Audio- und Software-Instrumentenspuren unterstützt, wie der Hersteller mitteilte. Zusätzlich könne Logic Pro X neuerdings mit 1000 Aux-Channelstrips, 1000 externen MIDI-Spuren sowie 12 Sends pro Channelstrip umgehen.

Leistungsoptimierung für den noch nicht erhältlichen Mac Pro



Um all diese Neuerungen in vollem Umfang nutzen zu können, ist offenbar Apples neuer Mac Pro vonnöten: Bei der Einführung demonstrierte der Konzern ein Filmmusikprojekt mit 1000 Spuren, das sich auf einem 28-Core-Mac-Pro noch ansteuern ließ, ohne den Prozessor voll auszulasten.

Die Preise der Aufrüstoptionen des Desktop-Macs hat Apple bislang nicht genannt. Der Einstiegspreis für den Mac Pro mit 8-Core-Prozessor liegt bei 6000 Dollar. Schätzungen zufolge könnte die Mac-Pro-Maximalausstattung über 50.000 Euro kosten.

Auf dem 2019er Mac Pro soll die Musikanwendung mit bis zu 56 Verarbeitungs-Threads laufen, um riesige Projekte ohne Leistungseinbrüche bearbeiten zu können, erklärte Apple weiter. Im Unterschied zum 2013er Mac Pro könne das kommende Modell bis zu fünfmal so viele Echtzeit-Plug-Ins ausführen.

Bild 1 von 12 Mac Pro (2019) (12 Bilder) Der neue Mac Pro erinnert an die alte „Käsereibe“, die es gab, bevor Apple den Mac Pro in die Tonne packte.



Weitere Neuerungen in Logic Pro X 10.4.5



Logic Pro X 10.4.5 verspricht weitere Leistungsverbesserungen, so sollen Event-Liste und Mixer auch bei der Arbeit mit großen Projekten besser reagieren. Bei Projekten mit vielen Tempoänderungen und Flex-Time-Bearbeitungen sei die Leistung nun ebenfalls besser. Nutzer der Software sind außerdem in der Lage, im Loop-Browser nach Loop-Typ zu filtern und mehrere Loops gemeinsam in Projekte zu ziehen. Bestehende Käufer erhalten das Logic-Pro-X-Update kostenlos über den Mac App Store, für Neukunden kostet das Audioproduktions-Tool knapp 230 Euro.

(lbe)