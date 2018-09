Derzeit funktioniert der Crayon nur im Zusammenspiel mit dem iPad 6. (Bild: Hersteller)

Die bislang auf Schulen beschränkte Apple-Pencil-Alternative lässt sich bald frei kaufen. Derzeit ist der Crayon aber nur für ein iPad-Modell ausgelegt.

Logitech macht den iPad-Stylus Crayon allgemein verfügbar. Der bislang dem US-Bildungsmarkt vorbehaltene Stift dient als robustere wie billigere Alternative zum Apple Pencil und setzt zugleich auf dessen Technik, um ein möglichst natürliches Schreiben und Zeichnen auf dem iPad-Display zu ermöglichen, wie der Hersteller verspricht. Im Unterschied zum teureren Apple Pencil fehlt dem Crayon allerdings die Drucksensitivität.

Crayon hat mehrere Vorteile zum Apple Pencil

Die Handballenerkennung des iPads soll bei Verwendung des Crayon das Auflegen der Handfläche automatisch erfassen und als Eingabe ignorieren. Ebenso wie beim Pencil lässt sich die Spitze des Stiftes neigen, um dickere Linien zu malen, merkt Logitech an. Während Apples Stift rund ist und dadurch schnell vom Tisch rollt, setzt der aus Aluminium gefertigte Crayon auf flache Seiten, die ein Wegrollen verhindern. Statt der gerne verlorenen Kappe des Pencil ist der Schutz des Ladeanschlusses beim Crayon fest mit dem Stift verbunden.



Das Aufladen der integrierten Batterie erfolgt über ein gängiges Lightning-Kabel, der Akku soll für rund 7 Stunden durchhalten. Nach einer Ladezeit von zwei Minuten sei ein zuvor leerer Stylus bereits wieder für rund 30 Minuten einsatzbereit, schreibt Logitech. Der Crayon signalisiert den Ladestand zudem über ein kleines Lämpchen – auch dies fehlt dem Apple Pencil.

Logitechs Crayon derzeit nur mit iPad 6 kompatibel



Statt auf Bluetooth setzt der Crayon auf eine proprietäre Funktechnik. Sie ermöglicht eine Direktverbindung mit dem iPad. Eine vorhergehende Koppelung ist damit nicht mehr erforderlich. Das einzige Tablet, das dies bislang unterstützt, ist Apples im Frühjahr eingeführtes iPad der sechsten Generation. Dieses Modell bringt außerdem erstmals Unterstützung für den Apple Pencil außerhalb der iPad-Pro-Reihe mit.

Möglicherweise bringt Apple die Funktechnik in Kürze in weitere iPad-Modelle: Ein Update für das iPad Pro steht vor der Tür, neue Modelle dürften entweder zusammen mit den 2018er iPhones in der kommenden Woche vorgestellt werden oder auf einem weiteren Event im Oktober folgen.

Der Crayon soll zum Preis von 70 Euro im September exklusiv über Apple vertrieben werden, ab dem 11. September lasse sich dieser online bestellen, ab dem 12. September werde der Stift auch in Apples Ladengeschäften stehen, so Logitech. Am dem 12. Oktober werde der Crayon dann "überall" erhältlich sein.

