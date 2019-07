MacBook Air 2018: Apple findet Hauptplatinenproblem

Apple hat intern ein Problem mit der Hauptplatine des aktuellen MacBook Air entdeckt. Das geht aus einem Dokument hervor, das der Konzern an die Besatzung der Genius Bar in seinen Ladengeschäften sowie an autorisierte Reparaturpartner (Apple Authorized Service Providers, ASPs) herausgegeben hat.

Laut der Information, die MacRumors vorliegt, ist davon eine "kleine Anzahl" der 2018 erstmals auf den Markt gekommenen Maschinen betroffen. Die Reparatur werde kostenlos durchgeführt.

E-Mail von Apple?

Um ein offizielles Reparaturprogramm handelt es sich allerdings – zumindest noch – nicht, aktuell werden die Probleme ohne weitere öffentliche Informationen auf der Apple-Website geregelt. Details, wie konkret sich der Fehler äußerst, liegen ebenfalls nicht vor. Apple plant aber offenbar, betroffenen Kunden eine E-Mail zu senden, sollten diese für den kostenlosen Tausch der Hauptplatine in Frage kommen – entsprechend scheint es so zu sein, dass der Konzern weiß, welche Seriennummern betroffen sind.

Nutzer, die unspezifische Probleme mit ihrem MacBook Air 2018 haben, die auf die Hauptplatine zurückzuführen sind, sollten ASPs oder die Mitarbeiter an der Genius Bar informieren, dass sie von einem solchen Programm gehört haben, falls diese versuchen, die Reparatur in Rechnung zu stellen. Aktuell befinden sich die Geräte jedoch sowieso noch innerhalb von Apples einjähriger Garantiezeit. Das neue MacBook AIr war im Herbst 2018 auf den Markt gekommen.

Programm läuft vier Jahre

Laut Informationen von MacRumors wird der kostenlose Austausch der Hauptplatine bis zu vier Jahre nach dem Kauf einer betroffenen Maschine vorgenommen. Sollte der Rechner anderweitig beschädigt sein, was dem Nutzer zuzuordnen ist, wird Apple nachfragen, ob diese Schäden gegebenenfalls kostenpflichtig repariert werden sollen; ansonsten wird der Konzern nur versuchen, die Hauptplatine auszutauschen, sollte dies praktisch mäglich sein.

(bsc)