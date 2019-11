MacBook Pro 16: Neuer Sensor erkennt Bildschirmneigung

Apple hat in seinem neueste MacBook Pro einen Sensor verbaut, den es so bislang in keinem Mac gab. Das geht aus Unterlagen hervor, die der Konzern an seine autorisierten Reparaturbetriebe ausgegeben hat. Der sogenannte Lid Angle Sensor steckt im Bereich des Bildschirmdeckels. Sein Zweck scheint zu sein, zu überwachen, welche Position der Bildschirm aktuell hat – und die Öffnungs- und Schließmechanismen an sich. Der Sensor, der am linken Display-Gelenk zu finden ist, wird mit einem Magneten kombiniert, der im Gelenk selbst steckt.

Apple sammelt Daten über Klappvorgänge

Schon zuvor konnten Macbooks feststellen, ob das Display geöffnet ist, um Sleep/Wake-Prozesse einzuleiten – dieser Sensor war aber signifikant einfacher aufgebaut. Welchen Sinn das neue Bauteil hat, ist bislang unklar. Der Reparaturdienstleister iFixIt spekuliert, Apple könne so mitzählen, wie oft der Bildschirm geöffnet, geschlossen oder angepasst wurde – um dann Gründe für Probleme wie Kabelbrüche besser festzustellen. Der Konzern hatte im Frühjahr ein Austauschprogramm auflegen müssen ("Flexgate"), weil Display-Leitungen offenbar nicht ausreichend bruchsicher waren.

Magnet im Scharnier. (Bild: iFixIt)

macOS-Feature geplant?

Denkbar wäre auch, dass der Sensor für ein noch nicht angekündigtes macOS-Feature gedacht ist – aber das ist reine Spekulation, wie Macrumors schreibt, wo das Infodokument erstmals auftauchte. Servicetechniker müssen nach einem Austausch Bildschirm und Sensor aufeinander abstimmen (Kalibrierung).

Boot-Camp-Treiber für neues MacBook Pro

Apple hat unterdessen neue Boot-Camp-Treiber für das MacBook Pro mit 16 Zoll vorgelegt. Mit diesen ist es möglich, Windows 10 auf den Maschinen zu verwenden. Sie rüsten Unterstützung für USB-, Grafikkarte, Trackpad und weitere Hardware-Elemente nach. Zuvor gab es Schwierigkeiten bei der Installation der Windows-Unterstützung.

(bsc)