Macs mit T2-Chip: Bei Firmware-Fehlern hilft nur ein zweiter Rechner

Apple warnt in einem Supportdokument, dass aktuelle Mac-Rechner, in denen der Sicherheitschip T2 verbaut ist, bei Problemen mit Firmware-Updates nur durch einen komplizierten Prozess "wiederbelebt" werden können.

Die Hinweise finden sich in einer Anleitung für die aktuelle Version des Konfigurationswerkzeugs Apple Configurator 2, auf die das Technikblog Eclectic Light Company am Wochenende gestoßen ist. Es kann demnach unter "sehr seltenen Umständen" vorkommen, dass der T2-Sicherheitschip im Mac nicht mehr reagiert und man die Firmware erneuern muss. Passieren kann dies beispielsweise, wenn es zu einem Stromausfall bei einem Desktop-Rechner während eines macOS-Upgrades kommt – allerdings ist auch bekannt, dass Macs manchmal aus anderen Gründen, die nur Apple kennt, nicht die aktuelle Firmware aufgespielt erhalten.

Nur ein Port – und eine Tastenkombination

Ein Firmware-Restore ist notwendig, wenn sich der Mac nicht mehr von seinem Start-Volume oder der recoveryOS-Partition in Betrieb nehmen lässt oder ein Internet-gestützter Recovery-Prozess fehlschlägt. Außerdem ist auch ein Firmware-Revive möglich, bei dem man das vorhandene macOS unter Umständen nicht komplett neu aufspielen muss.

Sowohl für Firmware-Restore als auch Firmware-Revive wird ein zweiter Mac benötigt, auf dem Apple Configurator 2 läuft – zudem ein passendes USB-C-Kabel. Für MacBooks, iMac Pro, Mac mini und Mac Pro gibt es jeweils eigene Routinen, die Apple in seinem Supportdokument beschreibt. So muss man den richtigen USB-C-Anschluss verwenden und je nach Modell eine bestimmte Tastenkombination beim Start drücken, um die Maschine in den notwendigen DFU-Modus (Device Firmware Upgrade) zu versetzen.

Wiederbeleben oder Restaurieren

Anschließend kann man mit Apple Configurator 2 den Revive- oder Restore-Prozess starten. Bei einem Firmware-Restore wird auch das interne Flash-Medium (SSD) des Mac zwangsweise gelöscht, weil ebenfalls der dafür notwendige Verschlüsselungs-Key aus dem T2-Chip entfernt wird. Ein Restore bedingt dementsprechend eine komplette Neuinstallation.

Der T2-Sicherheitschip steckt in allen aktuellen Macs – iMac Pro, Mac mini ab 2018, Mac Pro ab 2019, MacBook Pro (13 Zoll ab 2018 mit vier Thunderbolt-3-Ports, 15 Zoll ab 2018) sowie MacBook Air Retina (ab 2018). (bsc)