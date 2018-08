Office 2016 auf dem Mac – hier Outlook. (Bild: Microsoft)

Künftig läuft die jeweils neueste Version des Abo-Büropakets nur noch auf Macs mit mindestens macOS 10.12. Stichtag ist nächsten Monat.

Microsoft wird mit künftigen Updates für Office 365 nur noch neuere macOS-Versionen unterstützen. Das kündigte der Konzern an. Die im September erscheinende Aktualisierung von Office 365 für Mac setze mindestens die Installation von macOS 10.12 alias Sierra voraus. Frühere macOS-Versionen erlauben kein Update mehr und könnten dann auch nicht von neuen Funktionen profitieren, so der Softwarekonzern.

Support – aber keine Updates

Immerhin fallen frühere macOS-Versionen laut Microsoft nicht aus der Unterstützung – diese erhielten weiterhin "Mainstream Support". Auch sei es möglich, die aktuelle Version von Office 365 for Mac weiter zu verwenden. Ob sicherheitsrelevante Aktualisierungen für frühere macOS-Versionen ausgeliefert werden, blieb zunächst unklar.

macOS 10.12 Sierra erschien 2016. Es ist noch vergleichsweise stark verbreitet, da der Nachfolger macOS 10.13 High Sierra anfangs verschiedene technische Probleme auch bei der Sicherheit hatte, die Apple erst nach und nach behob. In diesem Jahr wird der High-Sierra-Nachfolger Mojave (macOS 10.14) erscheinen, angekündigt ist die Aktualisierung für Herbst. Office soll bereits unter macOS 10.14 lauffähig sein, allerdings sind noch nicht alle Funktionen verfügbar und es kann zu Abstürzen kommen.

Aus Office 2016 wird Office 2019

Microsoft kündigte für September auch an, dass im Rahmen des Office-365-Abos aus Office 2016 for Mac die aktualisierte Version Office 2019 für Mac wird. Dazu soll der Client aktualisiert werden. Wer auf seinem Rechner nicht mindestens macOS 10.12 betreibt, bleibt also bei Office 2016 for Mac. Unklar ist noch, ob es Office 2019 auch außerhalb eines Abos geben wird und ob diese Version dann unter macOS 10.11 und niedriger lauffähig sein wird.

(bsc)