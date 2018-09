Office 2016 auf dem Mac. (Bild: Hersteller)

Künftig will der Softwarekonzern stets nur noch die drei letzten Apple-Betriebssysteme mit seinem aktuellen Büropaket versorgen.

Microsoft hat Angaben zur Unterstützung der macOS-Version seines Büropakets Office präzisiert – in Form eines Supportdokuments sowie mit einem Tweet des "Principial Software Engineer" des Konzerns für den Bereich Apple-Produktivitätssoftware. Grundsätzlich sollen Excel, Word, PowerPoint Outlook & Co. demnach bald nur noch auf den jeweils letzten drei Versionen des Mac-Betriebssystems laufen.

Drei Versionen – und mehr nicht

Erik Schwiebert, der zuständige Entwickler, schrieb dazu beim Kurznachrichtendienst, man werde künftig "die aktuelle und die zwei letzten Versionen" von macOS "auf rollender Basis" versorgen. Dies beginne mit Office 2019, das im Herbst erwartet wird. Schon im August hatte Schwiebert mitgeteilt, Office 2016 begebe sich im September in den "Maintenance-Modus" und erhalte nur noch Sicherheitsaktualisierungen – und dies bis zu seinem Supportende im Oktober 2020.

Mojave markiert die Umstellung

In einem offiziellen Supportdokument zur macOS-Unterstützung von Office heißt es weiterhin, mit Erscheinen von macOS 10.14 alias Mojave im Herbst würden dann nur noch macOS 10.14, 10.13 und 10.12 unterstützt. In Zukunft bleibt es bei diesem Prinzip: Microsoft wird mit jeder neuen macOS-Hauptversion die Unterstützung für die jeweils älteste Variante einstellen, so dass immer nur die neueste und die beiden Vorgängerversionen offiziellen Support erhalten. Das heißt auch, dass macOS 10.11 mit Erscheinen von macOS 10.14 keine neuen Office-Versionen mehr bekommt.

Altes Office läuft weiter

Wer macOS nicht auf eine der letzten drei Versionen aktualisiert, bekommt von Microsoft keinerlei Updates für Office mehr – das gilt auch für Sicherheitsaktualisierungen. Dies betrifft sowohl das Office-365-Abopaket als auch eine eventuelle Kaufversion von Office 2019. Office 2016, die aktuelle macOS-Variante des Büropakets, wird weiterhin für macOS 10.11 und 10.10 lauffähig bleiben, allerdings eben nur noch auf dem alten (gegebenenfalls unsicheren) Stand.

(bsc)