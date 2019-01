Mobilfunkprobleme mit iOS 12.1.2

Manche Nutzer aktueller iPhone-Modelle berichten seit dem jüngsten Betriebssystemupdate von sporadischen sowie auch langanhaltenden Problemen mit der LTE-Anbindung. iOS 12.1.2 war kurz vor Weihnachten erschienen und sollte laut Apple unter anderem Fehler beheben, die die Mobilfunknutzung betrafen – allerdings nur in der Türkei. Zudem umgeht die Aktualisierung offenbar Patente von Qualcomm in China, wo aktuell ein großer Rechtsstreit läuft und fixt eSIM-Aktivierungsbugs.

Kein Surfen – dafür aber Facebook

Von den Verbindungsproblemen betroffene User melden nun, sie könnten nach der Aktualisierung nicht mehr auf das Internet zugreifen beziehungsweise nicht telefonieren. Zum Teil erscheint dann ein Hinweisfenster, dass ein "Mobilfunkupdate" gescheitert sei, ohne das keine weitere Funkverwendung mehr möglich sei.

Befindet sich das iPhone außerhalb eines WLAN, kann unter anderem Safari nicht mehr auf Websites zugreifen. Ein User meldet, er könne nur noch die Facebook-App verwenden, alle anderen Datennutzungen scheiterten. Berichtet wird der Fehler unter anderem von Usern mit iPhone XR und iPhone 8, er scheint also nicht nur die neueste Modellreihe zu betreffen. Ein iPhone XR in der Mac & i-Redaktion verlor ebenfalls unvermutet den Mobilfunkzugriff, hier reichte aber aus, diesen kurzzeitig zu deaktivieren und wieder zu aktivieren, ein Dauerproblem bestand nicht.

Verschiedene Bugfix-Möglichkeiten

Berichte über die Probleme stammen aus den USA, aber auch aus Europa – es scheint dabei nur bestimmte Mobilfunkanbieter zu treffen. Der Bug könnte mit der WLAN-Anruffunktion in iOS oder der Sprachnutzung über LTE (VoLTE) zu tun haben. Hilfreich ist laut Nutzerberichten, die WLAN-Sprachkommunikation (WiFi Calling) in den Mobilfunkeinstellungen abzudrehen. Weiterhin kann man an den LTE-Features schrauben: So kann man die LTE-Nutzung nur für Datenfunk und nicht für Sprache verwenden, was kurzfristig Abhilfe schaffen soll, auch wenn dann die Sprachqualität reduziert wird.

Einige wenige Nutzer hatten auch schon über Datennutzungsprobleme mit der iOS-Vorversion 12.1.1 berichtet. Hier streikte ebenfalls teilweise LTE. Auch hier half ein Drehen an den WiFi-Calling und LTE-Einstellungen, schlimmstenfalls musste man LTE ganz abdrehen und auf reine 3G/UMTS-Verbindungen wechseln. (bsc)