Musik-Streaming: Apple Music mit 60 Millionen Abonnenten

Der Musik-Streamingdienst Apple Music zählt – vier Jahre nach der Einführung – nun über 60 Millionen aktive Abonnenten, wie Apple am Freitag mitteilte. Die Zahl berücksichtige neben zahlenden Abonnenten auch die Nutzer, die sich noch in der Gratisphase befinden, erst nach Ablauf von drei Monaten wandelt diese sich in ein kostenpflichtiges Abonnement um, falls vorher keine Kündigung erfolgt.

10 Millionen neue Abonnenten im letzten Jahr

Damit konnte Apple Music im vergangenen Jahr gut 10 Millionen Abonnenten hinzugewinnen, im vergangenen Mai lag die Zahl laut Apple-Chef Tim Cook noch bei 50 Millionen. Auf Apple-Hardware sei der hauseigene Dienst zudem der meistgenutzte Streaming-Dienst, wie Apples Dienste-Chef Eddy Cue gegenüber Numerama erklärte – der integrierte Radiosender Beats 1 habe dutzende Millionen Hörer. Apple Music ist in auf iPhone und iPad vorinstallierte Musik-App integriert.

In Hinblick auf das Aus für iTunes betonte Cue, Apple Music sein in jeder Hinsicht besser – es würden aber keine Funktionen für Altkunden verlorengehen. Auf dem Mac wird iTunes mit dem nächsten System-Update in die drei Apps Musik, Podcasts und TV aufgespalten. Die Synchronisation von iPhones übernimmt der Finder.

Spotify bei Abonnenten weit voraus

Zum Marktführer Spotify scheint Apple nicht weiter aufzuschließen. Spotify zählt nach eigener Angabe 100 Millionen Abonnenten weltweit – Stand März 2019. Die beiden Streaming-Größen liefern sich inzwischen eine erbitterte Schlammschlacht: Spotify wirft Apple monopolistisches Verhalten vor, die App-Store-Vorgaben des iPhone-Konzerns würden Wettbewerber benachteiligen – und hat Beschwerde bei den europäischen Wettbewerbshütern eingereicht.

Apple stellte Spotify im Gegenzug als 'Schmarotzer' dar, der nichts zum App-Store-Ökosystem beisteuern wolle und warf dem Streaming-Dienst in einem Schreiben an die EU-Kommission vor, bei seinen Vorwürfen auf Zahlentrickserei zu setzen.

Ebenfalls interessant:

(lbe)