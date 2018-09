Das iPhone XR in seiner vollen Farbpracht. (Bild: Apple)

Sogenannte Express Cards – etwa Bahnfahrkarten und Ausweise – lassen sich mit den Geräten auch nutzen, wenn sich iOS bereits verabschiedet hat.

Wer das NFC-Modul im iPhone als Ausweis oder Ticket nutzt – was etwa in den USA, in China und Japan möglich ist – hat bislang ein Problem, wenn der Akku zur Neige geht: Ist das iOS auf dem Gerät heruntergefahren, hat man auch keinen Zugriff auf NFC-Karten mehr. Mit iPhone XS, XS Max sowie iPhone XR ändert sich das nun, wie Apple in einer frisch erschienenen Dokumentation erläutert. Dies gilt allerdings nur für bestimmte Karten.

Studentenausweise und Tickets

Laut dem iOS Security Guide für iOS 12 bieten XS, XS Max und XR ein neues Feature namens "Express Cards with Power Reserve". Dieses lässt sich nutzen, wenn iOS schon heruntergefahren ist, ein Druck auf den Standby-Knopf also nur noch das "Leerer Akku"-Symbol auf dem Display zeigt.

Express Cards können besagte Tickets sein – oder aber Studierendenausweise, die Apple seit kurzem mit seiner Student-ID-Funktion in den USA unterstützt. Damit das funktioniert, müssen die hinterlegten Student-ID-Karten allerdings den sogenannten Express Mode aktiviert haben.

NFC-Nutzung trotz fast leerem Akku

Sind Express Cards hinterlegt, taucht dies auf dem "Leerer Akku"-Bildschirm als Information auf. Transaktionen werden so durchgeführt, als wenn iOS noch laufen würde – es gibt allerdings nur ein haptisches Feedback, keine Benachrichtigung. Die Funktion ist zudem nur dann verfügbar, wenn das iPhone noch etwas Saft hat, also den "Leerer Akku"-Bildschirm noch anzeigen kann. Ist das Gerät gänzlich heruntergefahren, lässt sich die NFC-Funktion nicht mehr verwenden.

Apple hat in den letzten Jahren die NFC-Unterstützung seiner Geräte Schritt für Schritt ausgebaut. Komplett freigegeben ist sie für Entwickler aber nach wie vor nicht. So würden etwa die deutschen Sparkassen gerne das NFC-Modul nutzen, um Zugriff auf eigene Karten außerhalb von Apple Pay zu geben. Dies ist bislang jedoch nur auf Android-Geräten möglich.

(bsc)