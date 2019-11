Nach "Bricking"-Bug: HomePod-Firmware neu veröffentlicht

Apple hat drei Tage nach der Veröffentlichung einer defekten Version der HomePod-Firmware mit einem Update nachgelegt. HomePod OS 13.2.1 ersetzt den problematischen Vorgänger HomePod OS 13.2, der Anfang dieser Woche publiziert worden war. Mit der Aktualisierung sollten dem smarten Lautsprecher verschiedene neue Funktionen verpasst werden. Das Problem: Nach der Installation führte eine Rücksetzung der Geräte nachvollziehbar zu einem "Bricking" – die HomePods verfingen sich dann in einer Bootschleife, aus der normale Nutzer nicht mehr herauskommen.

Nur der Support hilft

Wie es zu dem Bug kam, ist bislang unklar. Apple reagierte recht schnell und zog HomePod OS 13.2 von seinen Servern zurück. Nutzer, die sich ihr Gerät mit HomePod OS 13.2 "gebrickt" haben, können allerdings weiterhin nur eines tun: Den Apple-Support kontaktieren. Dieser soll in der Lage sein, die Geräte wiederherzustellen – schlimmstenfalls muss ein Austausch-Speaker her.

Apple selbst hatte in einem eilig nachgeschobenen Supportdokument erklärt, man solle den HomePod über die Home-App, die zum Update dient, nicht zurücksetzen oder entfernen, wenn man HomePod OS 13.2 bereits eingespielt hat. Mittlerweile heißt es dort, man solle den Schritten zum Zurücksetzen nur folgen, wenn HomePod OS 13.2.1 (Apple nennt es "iOS") installiert sei. Weitere Hilfestellungen für User, deren HomePod nicht mehr ansprechbar ist, gibt es bislang nicht – es heißt wie erwähnt, man solle den Support kontaktieren.

Was neu ist beim HomePod

Die Neuerungen in HomePod OS 13.2.1 entsprechen ansonsten denen aus der Vorversion mit Bug. Zu den frischen Features gehört die Möglichkeit, Stimmen verschiedener Familienmitglieder auseinander zu halten und diesen dann jeweils eine "personalisierte Erfahrung" – etwa in Bezug auf die ausgewählte Musik – zu bieten; dies geht allerdings derzeit nur in englischer Sprache.

Mit "Handoff" können Musik, Podcasts oder Anrufe nahtlos von einem iPhone auf den HomePod verschoben werden, dazu reicht es laut Apple aus, das Telefon in die Nähe des smarten Lautsprechers zu bringen. Zudem wurden neue Relax-Sounds auf die Geräte geladen und man kann Musik in HomeKit-Szenen verwenden.

(bsc)