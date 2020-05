Neue AirPods-Firmware macht Geräte wieder flott

Apples Audioabteilung macht aktuell Überstunden. Nach einer lange erwarteten Aktualisierung für die AirPods Pro hat der Konzern nun auch eine frische Firmware für die zweite Generation der Originalvariante der komplett drahtlosen Ohrstöpsel publiziert. Von der vorherigen Version 2A364 geht es hoch auf 2D15, wie Nutzer am Dienstag bemerkten. Das entspricht interessanterweise dem Versionsstand, den auch die AirPods Pro erhalten haben.

Was neu ist, weiß nur Apple

Wie leider üblich, gibt es keine Releasenotes zu dem Update – entsprechend bleibt unklar, welche Fehler Apple behoben hat und/oder welche neuen Funktionen es geben könnte. Klar ist allerdings, dass Firmware 2D15 manchen Besitzer der AirPods aus der Bredouille holt. Apple hatte nämlich, wie im April bekannt wurde, zwischenzeitlich Austausch-AirPods mit einer unveröffentlichten Firmware namens 2D3 verteilt. Wurden diese nur einzeln zugestellt, führte dies zu einem schwerwiegenden Problem: Es war den Nutzern nicht möglich, die frisch ausgelieferten Hörer mit vorhandenen AirPods zu verbinden, der Pairing-Prozess schlug fehl.

Da bei der AirPods-(Pro)-Firmware grundsätzlich kein Downgrade zu einer älteren Version möglich ist – zumindest durch den Nutzer selbst –, half dann nur noch, Apple um einen weiteren Austauschstöpsel zu bitten oder die Geräte in die Schublade zu legen, bis eine neuere Firmware vorlag. Das ist mit Version 2D15 nun geschehen. Entsprechend können User die unveröffentlichte Firmware auf ihren Austauschgeräten auf diesen Versionsstand bringen, ebenso wie vorhandene Stöpsel mit Version 2A364. Damit sind die Geräte wieder zueinander kompatibel und können gepairt werden.

Déjà vu all over again

Es ist nicht das erste Mal, dass Firmware AirPods-(Pro)-Besitzern Ärger macht. Bei den Pro-Modellen hatte Apple eine Firmware mit defekten Funktionen zunächst verteilt und dann zurückgezogen, was die Nutzer dazu zwang, mit den Fehlern zu leben, wenn sie sich nicht an den Apple-Service zum Austausch wenden wollten. Das dringend erwartete Update erschien erst Anfang Mai.

Bei den AirPods und AirPods Pro macht es Apple seinen Usern leider nicht leicht, neue Firmwareversionen einzuspielen. Regulär erfolgt die Aktualisierung "over the air", wenn die Ohrstöpsel mit einem iPhone verbunden sind, das wiederum selbst die aktuelle iOS-Version benötigt. Ein Trick, der meistens funktioniert, ist ein Unpairing der AirPods (Pro). Anschließend steckt man sie in die Ladehülle, verbindet diese mit dem Strom und startet einen neuerlichen Pairing-Vorgang. Dabei sollte die neue Firmware abgerufen und installiert werden.



(bsc)