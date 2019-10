Neue Emojis in iOS 13.2: geschlechtsneutral und mit Einschränkungen

Apple hat mit iOS 13.2 die erste Umsetzung des jungen Unicode-Standards 12.1 vorgestellt. Die Emoji-Neuzugänge auf iPhone und iPad konzentrieren sich auf Diversität und Inklusion: Viele weitere populäre Ideogramme, darunter etwa verschiedene Berufsbilder, stehen nun neben einer weiblichen und einer männlichen Darstellung in einer neuen geschlechtsneutralen Ausführung zur Wahl.

Auch bei dieser lässt sich zudem die Hautfarbe anpassen. Bei den Berufs-Emojis gab es Anfangs teils nur männliche Versionen.

Barrierefreiheit-Emoji

Geschlechtsneutrale Emoji-Neuzugänge bei den Berufsbildern. (Bild: Emojipedia)

Mit iOS und iPadOS 13.2 sind außerdem eine Reihe an Barrierefreiheit-Emojis Teil des Betriebssystems geworden.

Zu den 2018 von Apple vorgeschlagenen Neuzugängen gehören Personen in zwei unterschiedlichen Rollstuhltypen sowie Personen mit Blindenstock. Auch diese stehen jeweils in einer geschlechtsneutralen Variante und mit verschiedenen Hauttypen als Emojis zur Auswahl. Ein Blindenführerhund und ein Assistenzhund wurden ebenfalls aufgenommen, genauso wie eine Prothese, ein Ohr mit Hörgerät und das Zeichen für Taub aus der American Sign Language.



Jeder siebte Mensch auf der Welt habe eine Form von Behinderung, erklärte Apple in dem Antrag, den das Unternehmen im vergangenen Jahr bei dem für den Standard zuständigen Unicode-Konsortium eingereicht hatte. Emojis, die "bezeichnend für die Erfahrungen eines Nutzers sind, helfen dabei, eine Kultur der Diversität zu kräftigen, die auch Behinderung einschließt", schrieb der iPhone-Hersteller.

Darstellungsprobleme beim Versand neuer Emojis



Ein Teil der Neuzugänge in iOS 13.2 gehört zum Emoji-Standard 12.0, der auch von anderen Betriebssystemherstellern wie Google und Microsoft bereits berücksichtigt wird – etwa in Android 10. Version 12.1 des Standards wurde bislang nur in iOS umgesetzt, bei der Verwendung der neuen Emojis kann es bei der Kommunikation mit anderen Plattformen (oder älteren iOS-Versionen) entsprechend zu Darstellungsproblemen kommen.





iPhone-Nutzer können mit 13.2 außerdem für das "händchenhaltende Paar" unzählige Kombinationen aus Hautfarben bilden. Zudem gibt es Neuzugänge bei Tier- und Lebensmittel-Emojis – sowie einen gähnenden Smiley. Einen kompletten Überblick der – je nach Zählweise – dreistelligen Zahl an Emoji-Neuzugänge in iOS 13.2 liefert Emojipedia.

Apples Vorschläge schließen den Blindenführerhund ebenso ein...



