Neue Macs: Apple aktualisiert MacBook Air und Mac mini

Apple hat am Mittwoch ein neues, leistungsfähigeres MacBook Air vorgestellt: Die 2020er-Version ist mit einer neuen Tastatur mit Scherenmechanik ausgerüstet, die im vergangenen Herbst im großen MacBook Pro ihr Debüt gab. Sie löst das problembehaftete sehr flache Butterfly-Keyboard ab und bietet wieder einen etwas größeren Tastenhub. Auch die Pfeiltasten sind nun wieder klassisch in Form eines kopfstehenden T angeordnet und lassen sich so leichter ertasten.

Im Unterschied zu den Pro-Modellen verzichtet das MacBook Air weiterhin auf die "Touch Bar" und ist weiter mit Hardware-Funktionstatsten ausgerüstet. Der Fingerabdruckscanner Touch ID ist schon seit 2018 beim MacBook Air mit an Bord.

MacBook Air erstmals mit Quad-Core-Prozessoren

Im neuen MacBook Air setzt Apple auf Intels Core-i-Prozessoren der 10. Generation und bietet erstmals auch Quad-Core-Prozessoren an. Die konfigurierbare Palette reicht vom 1,1 GHz Dual-Core Core i3 (Turbo-Boost bis 3,2 GHz) bis hin zu einem mit 1,2 GHz getakteten Core i7 mit vier Kernen und einem Turbo-Boost bis zu 3,8 GHz. Die neuen Prozessoren seien bis zu zwei Mal schneller als noch im Vorjahresmodell. Die Grafikleistung lege um bis zu 80 Prozent zu, wie der Hersteller mitteilte.

Den SSD-Speicherplatz im Einstiegsmodell hat Apple von bislang 128 GByte auf nun 256 GByte erhöht. Bei der Bestellung besteht die Option, Speicherplatzgrößen bis zu 2 TByte zu bestellen – diese SSD-Maximalausstattung kostet 1000 Euro Aufpreis, für 1 TByte veranschlagt Apple 500 Euro zusätzlich, die Verdopplung auf 512 GByte kostet 250 Euro extra.

Kleines Speicher-Update für Mac mini

Das MacBook Air unterstützt erstmals einen externen 6K-Monitor, merkt Apple an. Es sei auch mit verbesserten Stereo-Lautsprechern ausgerüstet und drei Mikrofonen für bessere Spracherfassung. Etwaige Verbesserungen bei der integrierten Webcam erwähnt Apple nicht. macOS 10.15 Catalina ist vorinstalliert.

Das MacBook Air 2020 kommt etwas günstiger in den Handel: Der Einstiegspreis in Deutschland beträgt nun beim Hersteller knapp 1200 Euro – 50 Euro weniger als bislang.

Den Mac mini hat Apple ebenfalls aktualisiert, beschränkt sich dort aber auf eine Verdopplung des Speicherplatzes in den Standardkonfigurationen: Das Einstiegsmodell für knapp 930 Euro bietet nun 256 GByte, die leistungsfähigere Variante für knapp 1280 Euro kommt ab sofort standardmäßig mit 512 GByte.



(lbe)