Um 15:00 stellt Apple neue iPads und überarbeitete Macs und MacBooks vor. Verfolgen Sie das Geschehen auf heise online im Liveticker und im Livekommentar.

Mit dem Verkaufsstart des iPhone XR hat Apple die Einführung der 2018er-iPhones abgeschlossen und kann den Fokus auf andere Hardware in Gestalt von iPad Pro und Mac legen: Am heutigen 30. Oktober ab 15 Uhr (Ortszeit Deutschland) findet ein Special-Event statt: Es sei schließlich "mehr in der Mache", wie Apple auf den bunten Einladungen schrieb. Zu den Gerüchten und Infos, die im Vorfeld vorlagen, siehe: Apples Oktober-Event: iPad Pro 2018 und neue Macs vor der Tür

iPad und Mac bringen zwar – selbst zusammenaddiert – weit weniger Umsatz als das iPhone, bleiben aber von zentraler Bedeutung für den Hersteller. Um 15:00 Uhr beginnt die Veranstaltung in einem Opernhaus in Brooklyn, neben iPads und Macs sollen auch Zubehörartikel wie ein neuer iPad-Stift vorgestellt werden. Zu dem mit der gewohnt kryptischen Zeile "Es ist mehr in der Mache" (There's more in the making) überschriebenen Event hat Apple nur wenige Journalisten eingeladen.

Mac & i tickert live

Die Redaktion der Mac & i tickert live und hält die Neuvorstellungen in Wort und Bild fest. Auf einer Sonderseite informieren wir schnellstmöglich über Apples Neuvorstellungen. Gleichzeitig erscheinen die Neuvorstellungen in News-Meldungen, sobald die entsprechenden Informationen vorliegen.

Kommentierter Livestream

Gleichzeitig gibt es ein #heiseshow Spezial mit einem Livekommentar zu Apples Neuvorstellungen. Die drei erfahrenen c't- und heise-online-Redakteure Hannes Czerulla, Florian Müssig und Alexander Spier geben, während auf dem Monitor Tim Cook und Konsorten die wahrscheinlich letzten Produkte für das Jahr 2018 ankündigen, ihre erste Einschätzung zu Innovationen und Produktpolitik.

Zusätzlich wird die Produktvorstellung per Livestream übertragen – per Browser, Apple TV oder iOS-Video-App kann man die Veranstaltung zu Hause verfolgen: So schauen Sie Apples unkommentierten Original-Livestream.

Einen Überblick über die Produkte, die möglicherweise vorgestellt werden könnten, lesen Sie in einer Zusammenfassung von Mac & i. (imj)