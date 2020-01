Neue iPhone-Dashcam-App kombiniert beide Kameras

Seit iOS 13 ist es mit mehreren iPhone-Gerätemodellen möglich, die Inhalte der Border- und Rückkamera gleichzeitig aufzunehmen. Die praktische neue Funktion, die auch Teil der Profi-Film-App Filmic Pro werden soll, wird von der neuen Anwendung DUBL Drive nun für ein besonderen Nutzungsbereich verwendet: Den einer Dash-Cam.

Drei Bilder zusammen

Die App des Anbieters DUBL Development, der bereits eine Dual-Kamera-App auf dem Markt hat, nimmt sowohl den Fahrer (über die Selfie-Kamera des iPhone) als auch das Geschehen vor dem Fahrzeug (über die rückwärtige Kamera) gleichzeitig auf. Parallel wird außerdem der zurückgelegte Weg mittels GPS erfasst und auf einer Karte dargestellt. Durch den Bewegungssensor im iPhone wird außerdem die aktuelle Geschwindigkeit errechnet. Alle drei Bilderströme samt Geschwindigkeit fließen in das Video ein.

Das Tool hat außerdem eine Unfallerkennung integriert. Ist starkes Bremsen oder ein Auffahren ab einer Geschwindigkeit von zirka 16 km/h zu erkennen, wird automatisch für die nächsten 30 Sekunden aufgezeichnet und das Video in die Fotobibliothek geschrieben. DUBL Development sieht die App außerdem als Tool für Sportler – etwa wenn man mit einem Selfie-Stick im Wintersport unterwegs ist (was allerdings nicht wirklich sicher ist).

Nur bestimmte Geräte unterstützt

Wie schon alle anderen Apps, die die Dual-Kamera-Funktion nutzen, sind kompatible Geräte Pflicht. Aktuell sind dies iPhone XS und XS Max sowie iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max. Ältere Modelle können nicht verwendet werden. DUBL Drive lässt sich kostenlos für sieben Tage testen, danach startet jedoch ein In-App-Abo. Dieses ist mit 2 Euro im Monat nicht ganz billig, als Jahrespaket zahlt man 16,49 Euro.

Unterdessen warten User nach wie vor auf die Unterstützung der Multi-Cam-Funktionalität in Filmic Pro. Dort heißt es aktuell noch lapidar im Beipackzettel: "Bitte beachten Sie: Die Multi-Cam-Funktion, die auf der Apple Keynote-Veranstaltung gezeigt wird, ist in FiLMiC Pro noch nicht verfügbar und wird in Kürze verfügbar sein." Was "in Kürze" heißt, ist unklar – das Feature wurde von Apple bereits im September beworben. (bsc)