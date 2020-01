Neuer Mac Pro nun auch als Rackversion verfügbar

Apple verkauft nun auch eine Rackvariante seines neuen Profi-Macs. Der Mac Pro Rack wird parallel zum regulären Mac Pro verkauft und ist seit dieser Woche bei Apple vorbestellbar; Händler dürften ihn demnächst in ihr Angebot aufnehmen. Wer sich die Variante für den Serverschrank gönnen will, muss allerdings gleich zu Anfang einen Aufpreis entrichten. Die längsweise zu betreibende Maschine kostet in ihrer Einstiegsversion bei Apple mindestens 7200 Euro – der Mac Pro Tower ist bereits ab 6500 Euro zu haben.

Recht schmale Standardkonfiguration

An der grundsätzlich etwas mageren Standardausstattung ändert sich nichts: Auch hier bekommt man dann einen 8-Kern-Intel-Xeon-W-Prozessor mit 3,5 GHz (Turbo Boost bis zu 4 GHz), 32 GByte DDR4-ECC-Arbeitsspeicher (in Form von vier 8-GByte-Riegeln), eine 256 GByte SSD sowie eine Radeon Pro 580X mit 8 GByte GDDR5-Grafikspeicher. Hinzu kommen die Magic Mouse 2 und das Magic Keyboard mit Ziffernblock. Außerdem liefert Apple Rack-Befestigungsschienen aus, die allerdings "separat verschickt" werden.

Beim Mac Pro Rack sind die Lüftungslöcher ("Käsereibe") an der Oberseite angebracht – dort, wo sich auch die Griffe befinden. Die meisten Schnittstellen sind an der Rückseite, vorne befinden sich aber zwei leicht zugängliche Thunderbolt-3-Ports, die man beim Tower von der Oberseite kennt.

Maximalkonfiguration für über 64.000 Euro

Im Komplettausbau kann man für Apples neue Server-Maschine insgesamt 64.228 Euro ausgeben. Dann sind unter anderem ein 28-Kern-Intel-Xeon-W-Prozessor mit 2,5 GHz (Turbo Boost bis 4,4 GHz), 1,5 TByte Arbeitsspeicher, zwei Radeon Pro Vega II Duo mit jeweils zweimal 32 GByte HBM2-Grafikspeicher, eine 8 TByte SSD, eine Apple-Afterburner-Karte für Videobeschleunigung und ein zusätzliches Magic Trackpad 2 dabei.



Apple nennt aktuell Liefertermine für den Mac Pro Rack ab Ende Januar. In den Ladengeschäften sind die Maschinen derzeit noch nicht erhältlich. Beim Mac Pro Tower wartet man derzeit ähnlich lange.

(bsc)