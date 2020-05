Neuer Mac Pro mit Schlafstörungen

Der im vergangenen Dezember auf den Markt gekommene Mac Pro ist als Workstation nicht gerade ein stromsparender Rechner – das dürfte den meisten Nutzern klar sein. Wie Besitzer der bei Apple mindestens 6500 Euro teuren Maschine nun festgestellt haben, kommt es vor, dass der in macOS implementierte Deep-Sleep-Modus nicht erreicht wird.

Die im Apfelmenü enthaltene Schlaffunktion sorgt dann einzig dafür, dass ein angeschlossener Bildschirm in den Ruhezustand geschickt wird, nicht aber der komplette Rechner. Dies lässt sich daran feststellen, dass die Lüfter weiter zu hören sind.

Sharingd sorgt für Schlafstörungen

Welche Gründe das hat, ist noch unklar. Ein User stellte mit einem Blick auf die Kommandozeile (pmset) fest, dass bei ihm sowohl Sharingd als auch Powerd den Tiefschlaf verhindern. Sharingd ist für das Teilen von Dateien per lokalem Netzwerk zuständig, allerdings unterhielt der Mac Pro keine Verbindung; Powerd kontrolliert die Stromversorgung und den Schlafmodus.

In diesem Fall half es, die Filesharing-Funktion in den Systemeinstellungen aus- und wieder anzuschalten; womöglich handelt es sich um einen Bug in macOS Catalina.

Lesen Sie auch Mehr Power für weniger Geld: Wie Sie den Mac Pro aufrüsten

15 Watt im Deep Sleep

Selbst wenn der Deep Sleep erreicht wird, zieht die Maschine jedoch noch jede Menge Strom. Laut Apples Angaben werden an einer 230-Volt-Stromversorgung noch immer 14,7 Watt gezogen. Ist nur der Bildschirm ausgeschaltet, sind es satte 101 Watt; komplett abgeschaltet und noch am Stromnetz hängend zieht die Maschine 0,61 Watt. Zum Vergleich: Ein iMac, der auch einen integrierten Bildschirm hat, zieht im Tiefschlaf nur 1 Watt.

Manche Nutzer des Mac Pro berichten auch, dass die Maschine selbst im Deep Sleep kurzzeitig aufwacht und die Lüfter aktiviert – dies soll nach ungefähr 90 Minuten passieren. Dies ist allerdings kaum hörbar. Es ist denkbar, dass dies mit Funktionen wie Power Nap zusammenhängt, über die auch im Schlafmodus Updates bezogen und andere Tätigkeiten durchgeführt werden, die wenig Strom brauchen.

(bsc)