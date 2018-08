Kalender-App in der neuen Landscape-Orientierung. (Bild: iHelp BR)

In den Betaversionen von Xcode und iOS stecken Hinweise, dass Apple an der Ergonomie des "iPhone X Plus" werkelt.

Die Gerüchteküche ist sich sicher, dass es im Herbst erstmals eine größere Version des iPhone X mit 6,5 Zoll großem Bildschirm geben wird – es könnte auf den Namen "iPhone X Plus" hören und zum neuen Topmodell im Apple-Smartphone-Angebot werden. Apple scheint für das Smartphone auch passende Pläne für die Bedienung zu haben, wie brasilianische iOS-Spezialisten nun herausfanden: Offenbar gibt es die Idee, ein Querformat für die mitgelieferten Apps anzubieten, das den Bildschirm besser nutzt.

OLED-Display mit hoher Auflösung

Momentan wird davon ausgegangen, dass Apple dem 6,5-Zoll-OLED-Gerät eine Auflösung in Höhe von 2688 × 1242 Bildpunkten verpasst – das entspricht 450 ppi (Pixel per Inch). Beim aktuellen iPhone X mit seinem 5,8-Zoll-Bildschirm sind nur 2436 mal 1125 Bildpunkte anzeigbar. Wie nun iHelp BR anhand der jüngsten Betaversionen von iOS 12 und Xcode festgestellt hat, wird Apple diverse native iOS-Apps für ein "Landscape Format" anpassen, bei dem in Queransicht mehr Inhalte auf dem Bildschirm präsentiert werden.

iOS-Simulator legt neuen Modus offen

Dieses wurde sichtbar, wenn der iOS-Simulator in die für das "iPhone X Plus" passende Auflösung gezwungen wurde. In der Kalender-App (siehe Screenshot) wird somit Platz für die Anzeige von Monats- und Eventansicht auf einem Schirm, während die Kontakte-App bei der Darstellung einzelner Einträge links noch Platz für die scrollbare Liste der Kontakte hat.

Andere Plus-Modelle arbeiten ähnlich

Gänzlich neu sind diese Ansichten auf dem iPhone nicht – andere Plus-Geräte, etwa das iPhone 6 Plus, das iPhone 6s Plus, das iPhone 7 Plus und das iPhone 8 Plus, nutzen sie seit iOS 8 ebenfalls. Allerdings zeigt der Fund nun deutlich, dass Apple das "iPhone X Plus" genauso behandeln wird. Die Auflösung des neuen OLED-Topgeräts übersteigt die der bisherigen Plus-Geräte.

(bsc)