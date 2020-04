Neues iPhone SE: Probleme mit Haptic Touch

Nutzer des brandneuen iPhone SE 2020 berichten über fehlende Funktionen beim sogenannten Haptic Touch, die andere Geräte wie das iPhone 11 integriert haben. So kann man von der Benachrichtigungszentrale aus nicht auf neue Nachrichten drücken, um bestimmte Features wie eine Schnellantwort einzuleiten. Apple hat seine Haptic-Touch-Funktion offenbar nicht adäquat für das Neugerät umgesetzt – ist sich eines Fehlers aber aktuell nicht bewusst.

3D-Touch-Sensor fehlt

Der Konzern mag seinen Sensor für das "feste Drücken" schon seit einigen Jahren nicht mehr – die sogenannte 3D-Touch-Komponente, mit der das iPhone feststellen konnte, dass man auf einen Bildschirmbereich stärkeren Druck ausgeübt hatte, um dann beispielsweise ein Kontextmenü einzublenden, fehlt in allen aktuellen Geräten. Stattdessen setzt Apple auf das sogenannte Haptic Touch, das 3D Touch quasi emuliert: Das Betriebssystem erkennt, wenn man länger auf einen Bereich drückt. Alle 3D-Touch-Features lassen sich damit aber nicht implementieren.

Beim iPhone SE 2020 zeigt sich nun, dass Haptic Touch bei Benachrichtigungen nur mangelhaft umgesetzt wurde. Wer vom Sperrbildschirm aus versucht, länger auf eine neue Nachricht zu drücken, löst nicht die gewohnte Vibration samt Anzeige von Kontextfunktionen aus, wie man das von iPhone XR, 11 oder 11 Pro kennt. Stattdessen passiert – nichts. Interessanterweise gilt dies nicht, wenn eine neue Benachrichtigung im Betrieb des Geräts eingeht – dann ist Haptic Touch mit Kontextmenü aktiv.

Apple sieht keinen Bug

Apple selbst sieht in der fehlenden Haptic-Touch-Funktion im Sperrbildschirm keinen Bug, wie das Unternehmen gegenüber dem Techcrunch-Journalisten Matt Panzarino mitteilte – obwohl beim iPhone 11, 11 Pro oder XR das Kontextmenü funktioniert, also eine reine Softwareänderung vorliegt. Das Gerät "arbeite wie gewünscht". Ihn selbst nervt der Nicht-Bug so sehr, dass es ihn davon abhalten würde, ein SE 2020 zu erwerben, so Panzarino. Das iPhone 8, auf dem das SE 2020 basiert, besitzt hingegen einen 3D-Touch-Sensor, der auch in aktuellen iOS-Versionen wie gewohnt funktioniert.

(bsc)