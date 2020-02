News+: Apples Nachrichtenabo schwächelt

Bei Apples Nachrichtenangebot News+ kriselt es. Eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen der Sparte, die ehemalige Magazin-Managerin Liz Schimel, die den Titel "Head of Business" trug, soll nach nicht ganz zwei Jahren das Unternehmen verlassen haben. Grund soll der schwierige Start des Bezahlangebots News+ sein.

100 Millionen aktive Nutzer – wie viel zahlen, ist unklar

Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg schreibt, hat der Dienst Probleme, Abonnenten zu finden. Diese bezahlen 10 US-Dollar im Monat, um auf Inhalte von über 300 Zeitschrifen, einigen wenigen Zeitungen sowie Premium-Content von Websites zugreifen zu können. Apple hat seit letztem April keine Angaben mehr dazu gemacht, wie viele Mitglieder News+ hat – damals war kurz nach Start von 200.000 Usern die Rede, allerdings waren dort Probeabos inbegriffen. Apple-Boss Tim Cook hatte im Januar nur mitgeteilt, Apple News habe im Monat 100 Millionen aktive Nutzer; hier werden allerdings auch User des Gratisdienstes in der News-App, die es für iPhone, iPad und Mac gibt, mitgezählt.

Apple News und Apple News+ werden aktuell nur in wenigen Ländern angeboten. In Deutschland gelang es Apple bislang noch nicht, Verträge mit hiesigen Verlagen zu schließen – diese hatten die Konditionen als uninteressant bezeichnet. Die Managerin Schimel soll unter anderem für die Beziehungen zu den News-Produzenten sowie zu Werbetreibenden verantwortlich gewesen sein. Sie selbst kam vom großen Magazinverlag Conde Nast. Die Publisher hatten News+ unter anderem als "unfertig" bezeichnet und die eher maue Einnahmesituation beklagt.

Apple will Glaubwürdigkeit

Schimel war in der Organisationsstruktur direkt unter der Chefredakteurin von Apple News, Lauren Kern, sowie dem Dienste-Verantwortlichen Peter Stern angesiedelt – letzterer berichtet wiederum an Eddy Cue, den mächtigen Apple-Internet-Chef. Apple soll nun einen Nachfolger für Schimel suchen, der ebenfalls aus der Verlagsbranche kommt – das Unternehmen geht es augenscheinlich um Glaubwürdigkeit in der Nachrichtenbranche.

Vor gut einem Jahr hatte Cue, der den Titel Senior-Vizepräsident für Internet-Dienste und Internet-Software trägt, noch angekündigt, man habe "Hunderte" Mitarbeiter für Apple News und Apple News+ im Einsatz. Man arbeite daran, "Apple News+ zur besten Nutzererfahrung für Menschen zu machen, die es lieben, ihre Lieblingstitel zu lesen und neue Geschichten zu entdecken". Denkbar wäre auch, ein Dienstepaket für Nutzer zu schnüren, das News+ neben TV+ und iCloud-Speicher enthält.

Lesen Sie auch US-Wahlkampf: Apple will Fake News bekämpfen

(bsc)