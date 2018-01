Pokémon Go auf einem iPhone. (Bild: dpa, Kimimasa Mayama)

Entwickler Niantic warnt, dass für die Nutzung des beliebten AR-Spiels demnächst mindestens iOS 11 notwendig ist.

In gut anderthalb Monaten ist Schluss: Auf Apple-Geräten wird das Spiel Pokémon Go künftig nur noch laufen, wenn auf diesen das Betriebssystem iOS 11 installiert ist. Wie der Entwickler Niantic in einem Blogeintrag mitgeteilt hat, werden nach einem Update am 28. Februar damit ältere Geräte wie die iPhones 5 und 5c oder das iPad der vierten Generation ausgeschlossen.

Einloggen nicht mehr möglich

Nutzer solcher Geräte können sich dann nicht mehr in Pokémon Go einloggen. Der Entwickler begründet die Änderung mit neuen Funktionen, die nur vom aktuellen Apple-Betriebssystem unterstützt werden. Für die Endgeräte anderer Hersteller ändert sich nichts.

Apple hatte mit iOS 11 die neue Augmented-Reality-Schnittstelle ARKit integriert, die Niantic mittlerweile einsetzt. In einem Update im Dezember war der neue "AR+"-Modus eingebaut werden, der es ermöglicht, Pokémon einen stationären Platz in der echten Umgebung zuzuweisen, was signifikant realistischer wirkt als der alte Augmented-Reality-Modus. Dafür mussten die Nutzer aber mindestens ein iPhone 6s oder SE mit iOS 11 haben.

ARKit soll Leistungshunger reduzieren

Der Einsatz von ARKit ist laut Niantic weniger leistungshungrig als der bisherige AR-Modus und beeinträchtige so die Akkulaufzeit weniger als zuvor – für Pokémon-Go-Fans ein Standardproblem. Jedoch lassen auch die anspruchsvollen ARKit-Apps das iPhone schnell warmlaufen, schließlich sind dafür Bildschirm, Kamera und Sensoren bis hin zu GPS in vollem Einsatz – neben der notwendigen Mobilfunkdatenverbindung bei Pokémon Go.

iOS 11 läuft auf iPhone 5s, SE, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus sowie iPhone X. Daneben werden der iPod touch der 6. Generation unterstützt. Beim Tablet iPad muss es mindestens ein iPad Air, Air 2, Pro, Mini 2, Mini 3, Mini 4 oder ein iPad des Jahrgangs 2017 sein. Das Betriebssystem war im September 2017 erstmals für das Publikum veröffentlicht worden. (mit Material der dpa) / (bsc)