Österreichische Polizisten verweigern angeblich iPhone-Diensthandy

Bei der Polizei in Österreich regt sich Widerstand gegen die breite Einführung von 27.000 iPhones im Außendienst. Der nun vorgeschriebenen Mitführung des angeschalteten Smartphones wollen manche Polizisten nicht nachkommen, heißt es von Seiten der Polizeigewerkschaft. Spezielle Apps sollen die Beamten im Dienst unterstützen, etwa bei Personenkontrollen und eine Kommunikation per Messenger erlauben.

Angst vor Überwachung und Technik



Für die Verweigerung gebe es "viele, viele Gründe", erklärte der Polizeigewerkschafter Hermann Greylinger (FSG) gegenüber dem Österreichischen Rundfunk. Er sehe zwei Hauptgründe: Es bestehe Angst, dass "der Dienstgeber viel zu viel dorthin schaut, was ich mache" sowie "Angst vor den technischen Herausforderungen". Die Zahl der Verweigerer sei "aber nicht so groß", betonte Greylinger – er schätze diese auf "höchstens 20 Prozent, die sagen, das nehme ich so nicht an".

Es seien nicht nur ältere Kollegen, die sich dem iPhone als Diensthandy verweigern, sondern auch "jüngere Polizistinnen und Polizisten", wie die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG) gegenüber dem ORF mitteilte, es gebe aber "dringlichere Probleme". Das österreichische Innenministerium erklärte in einer Stellungnahme, eine Ortung der iPhones erfolge nur in bestimmten Fällen, etwa bei Verlust und Diebstahl. Die Apps würden "selbstverständlich nicht überwacht".

iPhones auch bei Polizeibehörden in Deutschland

Dem Ministerium zufolge kosten die 27.000 iPhones im Leasing-Paket rund 320.000 Euro pro Monat, zum Einsatz kommt das iPhone 7 "mit 32 GByte Speichervolumen und Rundumseitenrahmen sowie Panzerfolie", wie es bei der Einführung hieß.



Auch in Deutschland setzen Polizeibehörden zunehmend auf Smartphones, so will etwa Nordrhein-Westfalen bis Frühjahr 2020 insgesamt 20.000 iPhones an Beamte im Streifendienst ausgeben, Pilotprojekte laufen bereits. In Bayern kommen ebenfalls Polizei-iPhones zum Einsatz.

(lbe)