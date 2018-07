Microsoft unterstütz nur noch Office 2016 für Mac, der Support für Office 2011 wurde eingestellt.

Nach dem Support-Ende scheint Microsoft auch die Aktivierungsserver für die alte Mac-Version des Office-Paketes abgeschaltet zu haben.

Bei der Neuinstallation von Office 2011 für Mac kommt es bei der Aktivierung zu Problemen: Der Prozess bricht mit der Fehlermeldung ab, der "Aktivierungsserver ist vorübergehend nicht verfügbar". Dieses Hindernis tritt Leserberichten zufolge schon seit Anfang Juni auf und dauert seit Wochen unverändert an. In einem Test von Mac & i ließ sich die Fehlermeldung am Freitag unmittelbar reproduzieren.

Die automatisierte Freischaltung per automatisierter telefonischer Aktivierung scheint ebenfalls in vielen Fällen zu scheitern, wie Leser berichten, teils sind die angegebenen Telefonnummern auch gar nicht mehr zu erreichen.

Office 2011 nicht mehr unterstützt





Microsoft hat die Unterstützung von Office 2011 für Mac im vergangenen Oktober eingestellt, seitdem gibt es keinen Support mehr sowie keinerlei Updates – auch Sicherheitslücken bleiben offen. Eine Abschaltung des Aktivierungsservers wurde von Microsoft bislang nicht angekündigt.



"Die Ursache für die nicht erfolgreiche Aktivierung kann hier nicht festgestellt werden, eine Überprüfung ist aufgrund der eingestellten technischen Unterstützung nicht mehr möglich", führt ein "Volunteer Moderator" im Diskussionsforum des Software-Herstellers an.

Telefonische Aktivierung per Support-Mitarbeiter angeblich noch möglich

Dort wird empfohlen, die Aktivierung persönlich mit einem Hotline-Mitarbeiter durchzuführen. "Im Einzelfall ist eine Überprüfung durch einen Mitarbeitenden erforderlich", heißt es – dann scheint die Aktivierung auch zu klappen. Der Moderator empfiehlt, auf Office 2016 umzusteigen.

Ob die schnellere Online-Aktivierung zu einem späteren Zeitpunkt wieder möglich ist oder Mac-Nutzer bei einer erneuten Installation von Office 2011 die Freischaltung nun jedes Mal umständlich über den Telefon-Support vornehmen müssen, ist ungeklärt. Eine Nachfrage von Mac & i zum Thema blieb bislang unbeantwortet.

(lbe)