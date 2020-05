Office für iPad: Microsoft arbeitet an Maus- und Trackpad-Support

Microsoft plant, die Office-Suite an zentrale Neuerungen in Apples iPadOS anzupassen. Darunter fällt auch eine Unterstützung der neuen Cursor-Steuerung des Betriebssystems, die Apple jüngst überraschend mit iPadOS 13.4 eingeführt hat. Erstmals lassen sich iPads dadurch umfassend per Maus und Trackpad steuern ähnlich wie von klassischen Desktop-Betriebssystemen gewohnt. Der Cursor-Modus wird bei Anschluss eines Eingabegerätes – per Bluetooth oder Kabel – automatisch aktiv.

Cursor-Support neu in iPadOS 13.4



Der Cursor-Support soll nach Informationen von The Verge bis spätestens Herbst in den Office-Apps Einzug halten, auf einen konkreten Termin wollte sich Microsoft noch nicht festlegen. Apple selbst hat seine iWork-Suite bestehend aus Pages, Keynote und Numbers bereits für den neuen Cursor angepasst. Kleinere Entwickler-Teams haben ihre iPad-Texteditoren ebenfalls auf die Bedienung mit Maus und Trackpad ausgelegt, darunter beispielsweise Ulysses.

Der neue Cursor in iPadOS mischt Steuerungsfunktionen von Apples tvOS und macOS mit der klassischen Fingersteuerung des iPads, er ist standardmäßig ein kleiner Kreis und hebt bestimmte Bedienelemente bei Annäherung hervor. Für die Arbeit mit Text wird er zur klassischen Einfügemarke. Apps, die Standardelemente von iPadOS nutzen, benötigen keine spezielle Anpassung für den neuen Cursor, andere Apps jedoch schon. In Word verhält sich die Eingabemarkierung derzeit beispielsweise noch inkonsistent.

Multi-Window-Support in Office-Beta

In einer Beta-Version von Word und PowerPoint testet Microsoft derzeit bereits Multi-Window-Support für iPadOS, um Nutzern eine produktivere Arbeit mit mehreren Dokumenten zu ermöglichen. Dadurch wird es etwa möglich, zwei Word-Dokumente nebeneinander zu öffnen – das ist bislang in Word auf dem iPad unmöglich. Microsoft Outlook unterstützt den Multi-Window-Support in iPadOS bereits.

