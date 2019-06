Optimized Battery Charging: iOS 13 soll Akkus smarter laden

Wer sein iOS-Gerät über Nacht zu 100 Prozent auflädt, gönnt dem integrierten Lithium-Ionen-Akku nicht unbedingt ein Schonprogramm – besonders, wenn es bei diesem Ladezustand über Stunden am Charger hängt. Mit iOS 13 plant Apple nun, den Geräteakku betriebssystemseitig besser zu schonen. Dazu gibt es einen neuen Schalter in den Systemeinstellungen, der sich "optimiertes Laden des Akkus" (Optimized Battery Charging) nennt. Es handelt sich dabei um eine Art intelligente Akkupflege.

iPhone weiß, wann der Nutzer aufsteht

Die Funktion soll dazu dienen, die Zellenalterung zu hemmen – und geht dabei recht smart vor. So lernt das Telefon zunächst, wie die üblichen Lade- und Nutzungszyklen des Gerätebesitzers aussehen und passt sich daran an. Wird dann das Netzteil angesteckt, lädt das Betriebssystem zunächst nur auf 80 Prozent auf – jenen Wert, der als besonders akkuschonend gilt. Erst bevor der Nutzer üblicherweise los möchte, also das iPhone vom Netzteil trennt, werden die restlichen 20 Prozent aufgetankt – das erfolgt zumeist im Schnitt eine Stunde vor Nutzungsbeginn.

Nichts für Wechselschichtarbeiter

Wie gut die Funktion in der Praxis funktioniert, muss sich noch zeigen. Für Menschen, die einen nicht vorhersehbaren Lebens- und Arbeitszyklus haben, ist das Feature aber wahrscheinlich ungeeignet – oder sie müssen damit zurechtkommen, dass der Akku nur zu 80 Prozent aufgeladen ist, wenn die Vorhersage daneben liegt.

Akkukritik und Leistungsdrossel

Apple hatte in der Vergangenheit immer wieder Kritik in Sachen Akkuthematik abbekommen. So musste der Konzern einräumen, iPhones mit angeschlagenem Akku eine Leistungsdrossel verpasst zu haben. Diese lässt sich mittlerweile immerhin abschalten. Zwischenzeitlich legte das Unternehmen zudem ein preislich reduziertes Akkutauschprogramm auf. (bsc)