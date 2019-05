Original-iPod für 20.000 US-Dollar auf eBay

Die Zeit vergeht wirklich schnell. Bald 18 Jahre ist es her, dass Steve Jobs den allerersten iPod-MP3-Spieler von Apple vorgestellt hat. Solche Originalgeräte können heutzutage einiges kosten – zumindest, wenn sie sich in einem neuwertigen Zustand befinden. Darauf hofft nun zumindest ein Anbieter mit dem Namen "bestgadgets" auf der Versteigerungsplattform eBay, der den Ur-iPod gerade zum Verkauf eingestellt hat.

Langjähriger Sammler, Preis eines Autos

Satte 19.995 US-Dollar möchte er (oder sie) für das Gerät haben. Dafür ist es "super rar", denn es sei "fabrikversiegelt". Ergo: Jemand hat den klassischen iPod der ersten Generation im Jahr 2001 erworben und sich dann ins Regal oder in den Schrank gestellt, ohne die Verpackung zu öffnen.

Er sei ein "langjähriger Apple-Geräte-Sammler", so "bestgadgets" zur Begründung, das Gerät sei daher für zwei Jahrzehnte in seinem Besitz gewesen – "unter kühlen Temperaturen und vom Sonnenlicht entfernt". Er garantiere, dass der iPod "vollständig unbenutzt und Innen unangefasst" sei, inklusive Originalverpackung, Ohrhörern, Ladezubehör und Handbüchern.

50 Mal so teuer wie das Original

Die Hardware fällt für heutige Zeiten natürlich mager aus. Eine Minifestplatte mit 5 GByte für "1000 Songs in Deiner Tasche" ist verbaut. Die Verbindung zum Mac erfolgt über die FireWire-Schnittstelle, die heutzutage kaum mehr verwendet wird. An Dateiformaten wird MP3 unterstützt, erst später ging Apple zu AAC über. Die Bedienung erfolgt über das mechanische Clickwheel, der Bildschirm ist natürlich monochrom.

Zum Preisvergleich: 400 Dollar wollte Apple für diesen iPod im Herbst 2001 haben, also schlappe 50 Mal weniger, als nun auf eBay aufgerufen wird. Ob sich das Gerät wirklich verkauft, ist unklar. Aktuell wird die Angebotsseite zwar ungefähr 1000 Mal pro Stunde aufgerufen, verfügbar ist der "Deal" aber noch. Das Gerät wird im Rahmen des "Buy It Now"-Verfahrens offeriert, Nutzer können aber auch ein direktes Angebot an den Verkäufer machen, veröffentlicht wurde hier bislang aber noch keines.

