PBRtist: Physically Based Rendering auf dem Mac

Even-u software hat mit PBRtist ein neues Tool zur Produktion realistischer Grafiken an Apple-Rechnern vorgestellt. Die PBRtist-App des Bonner Herstellers erstellt 3D-Materialien auf Basis von Physically Based Rendering (PBR), was "eine möglichst optimale Darstellung" verspricht, wie der Hersteller schreibt. Dazu wird eine Bilddatei mittels Drag & Drop in die Scene View der Software gezogen und man kann dann die Materialeigenschaften einstellen.

Metal mit GPU-Beschleunigung

Das fertige PBR-Material lässt sich anschließend exportieren, Blender, Cheetah3D, SceneKit und ARKit werden unterstützt. Besonders letzteres ist spannend, kann man so doch realistische Bilder auch für Apples hauseigene Augmented-Reality-Schnittstelle produzieren. Die Anwendung bietet diverse Einstellungsmöglichkeiten, was die Materialien und ihre Eigenschaften anbetrifft. Sie verwendet zur Erstellung der 3D-Dateien Apples Grafik-API Metal samt der darin enthaltenen GPU-Unterstützung.

Demomodus mit Wasserzeichen

Aktuell ist PBRtist noch nicht mit einem deutschen Interface zu haben. Die App lässt sich vorab in einem Demomodus testen, dann werden beim Export allerdings Wasserzeichen eingebaut. Der Preis für eine Lizenz beträgt etwa 50 US-Dollar, der Demo-Download ist einfach freischaltbar. PBRtist benötigt einen Mac, auf dem mindestens macOS High Sierra (10.13) oder macOS Mojave (10.14) läuft. (bsc)