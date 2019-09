"PUBG"- und "Fortnite"-Macher warnen vor iOS 13

Die Macher zweier populärer Battle-Royale-Games haben Nutzer aufgefordert, mit der Aktualisierung auf Apples jüngstes Mobilbetriebssystem gegebenenfalls zu warten, wenn sie bestimmte Gesten verwenden. Das Problem in iOS 13 betrifft diejenigen, die das gleichzeitige Drücken von drei Fingern auf das Display zum Auslösen von Funktionen in "PUBG", "Fortnite" und weiteren Titeln verwenden. Dies führe dazu, dass das Spiel angehalten werde, hieß es.

Gesten werden falsch interpretiert – Bug bekannt

Grund sind neue Funktionen in iOS 13, die eigentlich für das Editieren von Text – Tap mit drei Fingern und dann Halten – gedacht sind, aufgrund eines Bugs aber auch in Nicht-Textfeldern aktiv zu sein scheinen. Die Macher von "PUBG" haben sogar einen Warnbildschirm in ihrem Spiel aktiviert, laut dem man das Problem bereits gegenüber Apple kommuniziert habe und gemeinsam an einer Lösung arbeite. "Wir schlagen vor, dass Spieler, die das Spiel mit drei oder mehr Fingern spielen, nicht auf iOS 13.0 aktualisieren, bevor das Problem behoben wurde."

In "PUBG", "Fortnite" und anderen Spielen werden zwei Finger (die Daumen) zumeist für die virtuellen Controller verwendet, ein dritter Finger dient zum Schießen. iOS 13.0 interpretiert dies jedoch erstaunlich häufig als Drei-Finger-Geste, mit der die Kopieren-und-Einfügen- sowie Redo- und Undo-Leiste eingeblendet wird. Dies ergibt im Kontext von Darstellungen ohne Textfeld eigentlich überhaupt keinen Sinn und scheint von den Apple-Entwicklern übersehen worden zu sein.

Bug mit iOS 13 behoben – kommt am Dienstag

Glücklicherweise müssen die Nutzer mit dem Bug nicht lange leben. In der Betaversion von iOS 13.1 ist er bereits behoben. Apple wird dieses Update bereits am morgigen Dienstag (24. September) zusammen mit iPadOS zum Download bereitstellen. Diverse Nutzer hatten sich zuvor entschieden, nicht erst auf iOS 13 zu aktualisieren, um solchen und anderen in iOS 13 noch vorhandenen Bugs zu entgehen. Entwickler hatten die Betaphase von iOS 13 massiv kritisiert und selbst vor diversen Problemen und sogar Datenverlust gewarnt.

