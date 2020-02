Pandemie-Spiel "Plague Inc" fliegt aus App Store in China

Die Seuchensimulation "Plague Inc." ist in China nicht länger für iPhones und iPads verfügbar. Die Internet-Regulierungsbehörde Cyberspace Administration of China habe Inhalte des Spiels als illegal erklärt, teilte das britische Entwicklerstudio Ndemic Creations mit. Die Situation liege "komplett außerhalb der eigenen Kontrolle". Apple hat die App deswegen offenbar aus dem chinesischen App Store entfernt. Bei Plague Inc. gilt es, die Menschheit mit einem Krankheitserreger auszurotten.

"Illegale Inhalte" in Seuchen-Simulation

Man wisse nicht, ob der Rauswurf im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus steht, schreiben die Entwickler in einer Stellungnahme. Man versuche derzeit, in Kontakt mit der Behörde zu treten, um die beanstandeten Inhalte in Erfahrung zu bringen – und wenn möglich eine Lösung zu finden, um das Spiel in China wieder auf iPhone und iPad anbieten zu können.

Außerhalb von China sei der Normalbetrieb sichergestellt, so Ndemic Creations, man werde Plague Inc. weiter "unterstützen und aktualisieren" und wolle demnächst die eigenen "Bemühungen bei der Unterstützung des Kampfs gegen COVID-19" darlegen. In anderen App Stores, darunter auch Deutschland, ist der Titel weiter erhältlich.

Coronavirus bringt Spielerzuwachs

Plague Inc ist keine Neuerscheinung, das Spiel gibt es bereits seit 2012 für iOS, inzwischen ist es auch für viele weitere Plattformen erhältlich, darunter auch klassische Spielkonsolen. Bei Krankheitsausbrüchen sehe man immer wieder einen Zuwachs an Spielern, so die Entwickler. Derzeit ist das Spiel wieder auf Platz 1 der App-Store-Kauf-Charts zu finden. Man habe Plague Inc. zwar möglichst realistisch gestaltet, es liege aber kein wissenschaftliches Modell zugrunde, warnte Ndemic Ende Januar. Spieler sollten sich über das Coronavirus deshalb lieber bei ihren Gesundheitsbehörden informieren.

Vor ihrer Freigabe müssen Spiele in China erst von einer Behörde geprüft werden: Apple hat Entwickler deshalb gerade dazu aufgefordert, für kostenpflichtige Spiele im chinesischen App Store eine entsprechende "Erlaubnisnummer" einzureichen. Diese muss bis zum 30. Juni bei dem iPhone-Konzern vorliegen, damit das Spiel auf dem chinesischen Markt weiter für iOS-Geräte vertrieben werden darf. (lbe)