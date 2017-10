Parallels Desktop bereit für High Sierra

(Bild: Hersteller)

Die Virtualisierungs-App kommt in Version 13.1 nun mit APFS und macOS-10.13-Recovery-Partititonen zurecht. Außerdem gibt es weitere Verbesserungen.

Paralllels nimm an seiner Virtualisierungsumgebung Parallels Desktop Anpassungen für macOS 10.13 alias High Sierra vor: Mit dem heute erschienenen Update 13.1 wird das neue Mac-Betriebssystem laut Entwickler "voll unterstützt". Zu den Neuerungen gehört die Möglichkeit, aus Boot-Camp-Partitionen und der Recovery-Partition unter High Sierra jeweils virtuelle Maschinen zu bauen. Im Coherence-Modus gab es zudem Probleme mit dem Schlafmodus des Mac – dieser wurde unter Umständen nicht aktiviert.

Windows-Probleme behoben

Verschiedene Bugfixes betreffen die Windows-Unterstützung. So konnte man zwischenzeitlich die Parallels Tools, die zu einer vollständigen Nutzbarkeit der VM notwendig sind, unter Windows XP nicht mehr installieren. Verschiedene Kurzbefehle unter Windows funktionierten zudem nicht. Außerdem gab es ein Problem mit dem Öffnen von macOS-Dateien in Windows, die mit einer VM-App assoziiert waren. Weitere Bugfixes betreffen die Kameranutzung in TeamViewer, das Kopieren von Windows-Dateien zum Mac und die Installation älterer macOS-Versionen als 10.9.

USB-3.0-Beschleunigungen

Parallels Desktop 13 liefert ansonsten eine Reihe von Neuerungen gegenüber der Vorversion. So lässt sich die Touch Bar des MacBook Pro nun unter Windows nutzen – etwa mit Office-Apps. Die demnächst erscheinende Windows 10 People Bar soll inklusive Dock- und Spotlight-Integration unterstützt werden. Die USB-3.0-Anbindung wurde beschleunigt und der Picture-in-Picture-Modus in macOS wird unterstützt.

Parallels Desktop 13 kostet als Neukauf 80 Euro, als Update von den früheren Versionen 11 und 12 knapp 50 Euro. Die Varianten Pro Edition und Business Edition mit zusätzlichen Funktionen werden für 100 Euro im Jahr als Abo offeriert. Darin enthalten ist die Programmsammlung Parallels Toolbox. (bsc)