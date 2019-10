Partnerbank: Apple Card "erfolgreichster Kreditkarten-Launch aller Zeiten"

Offenbar läuft Apples Geschäft mit Kreditkarten gut. Das zumindest sagt die Partnerbank des iPhone-Konzerns, Goldman Sachs, gegenüber US-Medien. Das Geldhaus nannte den Start der Apple Card in den Vereinigten Staaten den "erfolgreichsten Kreditkarten-Launch aller Zeiten". David Solomon, CEO von Goldman Sachs, teilte weiter mit, seit August habe man ein "hohes Niveau der Nachfrage für das Produkt" gesehen. Aus operativer und Risiko-Sicht habe man die Kunden "schnell und ohne Kompromisse für unsere Kreditvergabestandards" aufgenommen.

Kartenplattform für Apple aufgebaut

Die Apple Card soll Goldman Sachs dabei helfen, sein Geschäft mit Privatkunden anzukurbeln, das neben dem Investmentbanking ein zweites großes Standbein werden soll. Die dafür entwickelte Plattform namens "Marcus" soll in drei Jahren 55 Milliarden US-Dollar an Einlagen akzeptiert und 5 Milliarden Dollar an Krediten ausgereicht haben. Daneben wurde eine eigene Kreditkartenplattform gestartet, auf der die Apple Card aufbaut.

Goldman Sachs ist Dienstleister

Apple kann selbst keine Kreditkarten ausgeben, da dem Konzern die dafür notwendige Banklizenz fehlt. Entsprechend hat er sich bei der Apple Card mit Goldman Sachs verbündet. Die Karte wird bei Apple bestellt, abgerechnet wird aber über das Geldhaus. Die Apple Card gibt sich kundenfreundlich und ist gebührenfrei, zudem gibt es keine Extragebühren, wie man sie von vielen anderen US-Kartenanbietern kennt.

Cashback und mehr

Das Zinsniveau soll sich im guten Mittelfeld bewegen, bei Loyalitätsfunktionen wie dem Cashback gibt es Konkurrenzkarten mit besseren Angeboten. Apple gibt Kunden zwei Prozent der Umsätze zurück, wenn diese per Apple Pay getätigt wurden, drei Prozent gibt es auf Apple-Güter und ein Prozent auf Zahlungen mit der aus Titan gefertigten Karte.

(bsc)