Perso mit eID: AusweisApp2 für iOS 13 verfügbar

Die AusweisApp2 des Bundes steht ab sofort für iPhone und iPad zum Download im App Store bereit. Damit sind erstmals auch iOS-Nutzer in der Lage, die Online-Ausweisfunktionen des Personalausweises sowie des elektronischen Aufenthaltstitels direkt vom Smartphone oder Tablet aus zu nutzen, ohne den Umweg über externe Hardware in Gestalt eines Kartenlesegerätes beschreiten zu müssen.

iPhone liest Personalausweis



Die im Auftrag des Bundes von Governikus entwickelte AusweisApp2 setzt mindestens iOS 13.1 voraus. iPhone 6s und iPhone SE werden nach Angabe der Entwickler nicht unterstützt. Auch beim iPhone 7 könne es noch zu Problemen "mit der Erkennung einiger Ausweise" kommen, heißt es weiter – reibungslos soll es erst ab dem iPhone 8 klappen. Zum Auslesen solle man "die Kopfseite des iPhones an den Ausweis halten". Eine Liste kompatibler iPads hat Governikus bislang nicht veröffentlicht.

Die AusweisApp2 lässt sich für Online-Behördengänge und Online-Geschäftsverkehr einsetzen und auch iPhone-Nutzer könnten so endlich "von den digitalen hoheitlichen Anwendungen für Personalausweis, ePass und eVisum profitieren, zum Beispiel bei Personenkontrollen an internationalen Flughäfen", wie das Bundesministerium des Innern (BMI) zuvor mitteilte.

NFC von Apple lange abgeschottet

Die iOS-Version der AusweisApp2 gab es bislang nur im "halboffenen Feldtest", sie erfordert zudem ein externes Bluetooth-Kartenlesegerät. Eine Android-App ist seit über zwei Jahren verfügbar.

Grund für die lange Wartezeit war Apples strikte Beschränkung der NFC-Schnittstelle in iPhones, diese war ursprünglich nur für den Bezahldienst Apple Pay gedacht. Mit Software-Updates hat der iPhone-Konzern die Funkschnittstelle inzwischen weiter geöffnet: iOS 13 ermöglicht jetzt ganz neue Anwendungsfälle, neben dem Scannen von Ausweisdokumenten wird durch das Update auch die Möglichkeit geschaffen, NFC-Sicherheitsschlüssel am iPhone einzusetzen, zum Beispiel für eine passwortfreie Authentifizierung per FIDO2.

(lbe)