Powerbeats Pro: Problem mit spontaner Entladung

Nutzer von Apples im Juni erschienenen, komplett drahtlosen Powerbeats-Pro-Ohrhörern klagen über Probleme mit dem Akkuzustand. Dabei kommt es vor, dass die eigentlich frisch aufgetankten Stöpsel direkt nach Entnahme aus dem mitgelieferten Ladecase zumindest einseitig nicht benutzbar sind.

Verbindungsaufbau schlägt fehl

Einer der Ohrhörer scheint dann seine komplette Ladung verloren zu haben – es kommt zu keinem Verbindungsaufbau mit iPhone und Co. mehr. Hat man das (erstaunlich voluminöse) Ladecase für die Powerbeats Pro nicht dabei, muss man anschließend mit Sound auf nur einem Ohr Vorlieb nehmen – ein Nachladen oder Zurücksetzen ist ohne es nicht möglich.

Was der Grund für das Phänomen ist, lässt sich bislang nicht mit Bestimmtheit sagen. Eine Theorie lautet, dass Nutzer die Powerbeats Pro nicht korrekt in das Ladecase einlegen und es daher zu einer Entladung (oder zumindest einem Nicht-Aufladen) kommt. Die Verbindung wird über zwei Metallkontakte hergestellt; die Ohrstöpsel haben aber etwas Luft im Case und womöglich sorgen Schweiß oder Schmutz dafür, dass der Strom nicht adäquat fließen kann. Warum dann auch gleich entladen zu werden scheint, bleibt jedoch unklar.

Obacht beim Laden

Nutzer sollten bei der Verwendung der Powerbeats Pro stets darauf achten, dass die Stöpsel nach dem Einlegen in das Ladecase auch wirklich laden. Feststellen lässt sich dies auf zwei Arten. Zum einen schaltet sich die LED am Ladecase kurz ab und wieder an, um zu signalisieren, dass der Ladeprozess beginnt – dies muss dann bei beiden eingelegten Stöpseln passieren. Weiterhin kann man aber auch auf dem iPhone oder iPad prüfen, ob die Ladung läuft – dies ist über die Heute-Ansicht (im Lockscreen nach links wischen, Batteriezustand-Widget) möglich. Teilweise hilft es auch, einen scheinbar entladenen Stöpsel durch ein kurzes Einlegen ins Ladecase "wiederzubeleben".

Die 250 Euro teuren Powerbeats Pro der Apple-Tochterfirma Beats machen intern den AirPods Konkurrenz und eignen sich offiziell auch für sportliche Aktivitäten, da sie spritzwasser- und schweißgesichert sein sollen (IPX-4). Sie werden daher intensiver eingesetzt als andere Ohrhörer. Apple hatte zuletzt weitere Farbvarianten der Powerbeats Pro auf den Markt gebracht, nachdem es über Wochen nur eine schwarze Version gab.

