In der Patentschlacht mit Apple versucht Qualcomm, die Preisgabe technischer Details zu Intels Modem-Chips zu erzwingen, die in den nächsten iPhones stecken.

Qualcomm will tiefen Einblick in Intels Mobilfunkkomponenten. Im Rahmen des großen Patentstreits mit Apple hat der Chip-Hersteller das zuständige US-Gericht nun aufgefordert, Intel zur Herausgabe technischer Dokumente zu zwingen, die Informationen über die Komponenten der 2018er iPhones enthalten.

Die Unterlagen sollen Details zu den jüngsten Mobilfunkchips von Intel – darunter das Baseband XMM7560 – nennen und unter anderem Einblick in Quellcode und schematische Darstellungen geben, wie Qualcomm in den von The Register veröffentlichten Gerichtsunterlagen aufführt.

Intel will keine Informationen rund um unveröffentlichte iPhones preisgeben



Intel habe bereits Angaben zu den Chips geliefert, die in 2016er und 2017er iPhones verbaut werden, weigere sich aber, Dokumente zu den noch unveröffentlichten 2018er iPhones bereitzustellen, moniert Qualcomm – obwohl Intel schon im Mai die Herausgabe der angeforderten Unterlagen versprochen habe. Die fehlenden Detailinformationen seien "hochgradig relevant", argumentiert der Chip-Hersteller, schließlich seien diese Teil der iPhone-Funktionen, mit denen Apple bestimmte Patente verletze. Es gebe auch nichts "Verstecktes" bei Intels Baseband-Prozessoren, schließlich seien diese schon verfügbar.

Eskalierter Rechtsstreit zwischen Apple und Qualcomm



Apple und Qualcomm fechten derzeit einen globalen Streit um Lizenzzahlungen und Patente aus. Im vergangenen November hatte Qualcomm dem iPhone-Hersteller in einer Klage auch Geheimnisverrat und Vertragsbruch vorgeworfen: Apple habe Geheiminformationen zu Qualcomms Funkchip-Software an den Konkurrenten Intel weitergeleitet.

Qualcomm versucht derzeit, iPhone-Verkaufsverbote zu erwirken, die die eigene Position erheblich stärken würden – das Unternehmen hat sich bereits auf den kompletten Verlust der langjährigen, milliardenschweren Partnerschaft mit Apple eingestellt: Für die neuen 2018er iPhones werde Apple überhaupt keine Qualcomm-Chips mehr einsetzen, hieß es zuletzt. (lbe)