Quartalszahlen: Apple schlägt (mal wieder) die Vorhersagen

Fast 11 Milliarden US-Dollar Gewinn hat der Konzern im letzten Quartal gemacht. Verkauft wurden mehr iPhones, mehr Macs und sogar mehr iPads.

Apple hat seine Zahlen für das vierte Finanzquartal bekanntgegeben – und kann einmal mehr mit Rekordzahlen glänzen. Befürchtungen, das iPhone-Geschäft könnte wegen der anfangs mit wenig Euphorie vom Markt empfangenen Baureihen 8 und 8 Plus zurückgehen, bestätigten sich nicht. Die Geräte sind allerdings erst seit dem 22. September auf dem Markt, das komplett neu gestaltete iPhone X kommt erst am Freitag in den Handel.

Satter Gewinn

Der Umsatz im Vergleich zum Vorjahresquartal erhöhte sich um 12 Prozent auf nun 52,6 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie (Earnings per Share, EPS) wuchs um 24 Prozent auf 2,07 Dollar pro Anteilsschein, was insgesamt 10,7 Milliarden Dollar entspricht. Im Vorjahresquartal hatte Apple "nur" 9 Milliarden Dollar beziehungsweise 1,67 Dollar pro Aktie verdient. An iPhones konnte Apple insgesamt 46,7 Millionen Stück absetzen – das sind 1,2 Millionen mehr als im Vorjahresvergleich. Auch beim iPad (10,3 Millionen statt 9,3 Millionen) und beim Mac (5,4 Millionen statt 4,9 Millionen) erhöhten sich die verkauften Einheiten. Der Umsatz im Dienstegeschäft erreichte laut Apple ein "Allzeithoch" – damit gemeint sind neben iCloud auch Angebote wie iTunes und Apple Music.

Hauptumsatz im Ausland

Apples Marge sank leicht von 38 Prozent im Vorjahresquartal auf nun 37,9 Prozent. 62 Prozent seines Umsatzes machte Apple im Ausland. Umsatz und Gewinn pro Aktie waren für Apple ein Rekordwert für ein viertes Quartal, allerdings lag der Gesamtgewinn etwas niedriger als im vierten Quartal 2015. Apple hat zwischenzeitlich größere Mengen an Aktien zurückgekauft, was den höheren EPS-Wert erklärt. Apple kündigte an, am 16. November eine Dividende von 63 US-Cent pro Anteilsschein zu zahlen. Der Operating Cash Flow lag laut Finanzchef Luca Maestri im vierten Quartal bei 15,7 Milliarden Dollar. 11 Milliarden Dollar hat das Unternehmen in den Rückkauf von Aktien und Dividenden gesteckt.

iPhone X "begeistert" Tim Cook

Konzernchef Tim Cook sagte, man freue sich auf ein "großartiges Weihnachtsgeschäft". Man sei von der gerade beginnenden Markteinführung des iPhone X "absolut begeistert". Die positive Einschätzung schlägt sich auch in der Vorhersage (Guidance) für das nächste Quartal nieder. Cook sagte, Apple sei hier "bullish". Erwartet werden Umsätze zwischen 84 und 87 Milliarden, bei einer Marge von 38 bis 38,5 Prozent. Die operativen Ausgaben werden bei 7,65 bis 7,75 Milliarden liegen. Der Konzern rechnet mit einer Steuerquote von 25,5 Prozent. Für das Gesamtjahr hat Apple einen Gesamtumsatz von 229,2 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 48,4 Milliarden Dollar erzielt. Im Vorjahr waren es noch 215,6 Milliarden Dollar Umsatz bei 45,7 Milliarden Profit. (bsc)