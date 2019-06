Rackmount-Gehäuse für Mac mini mit Thunderbolt 3

Der Hersteller Sonnet hat sein speziell für Apples Mac mini gedachtes Server-Gehäuse neu aufgelegt. Mit Unterstützung für Thunderbolt 3 ist das "xMac mini Server" genannte Gehäuse nun für die Mac-mini-Modelle Baujahr 2018 ausgelegt: Es erweitert den kompakten Mac durch zwei PCIe-Kartensteckplätze, dafür wird ein Thunderbolt-3-Port belegt.

Die Steckplätze bieten Platz "für eine PCIe-Karte voller Höhe, voller Länge und einfacher Breite sowie eine Karte voller Höhe und halber Länge" plus Tochterkarte. Der Hersteller verspricht dabei eine PCIe-Bandbreite von 1750 MByte/s für die installierten Karten, ein integriertes 150-Watt-Netzteil soll ausreichend Strom zur Verfügung stellen.

Mac mini im Rack

Das 1HE- respektive 1U-Gehäuse bietet Platz für einen Mac mini sowie die PCIe-Karten und erlaubt den Einsatz im Rack. Der Mac sei dabei fest fixiert und lasse sich im Gehäuse auch transportieren, betont der Hersteller. Die obere Abdeckung des Rackmount-Gehäuses sei leicht abzunehmen.

HDMI, 10-Gigabit-Ethernet und USB-A sind an der Rückseite des xMac Mini Server untergebracht und lassen sich über mitgelieferte Panel-Montagekabel an den Mac mini anschließen, um so direkt von außen zugänglich zu bleiben. Ein weiteres Thunderbolt-Kabel könne man vom eingesetzten Mac mini leicht nach außen verlegen. Der Mac mini wird zudem über einen Netzschalter an der Gehäusefront an- und abgeschaltet, so Sonnet, ein Zugriff auf die Rückseite des Mac mini sei nicht erforderlich. An der Vorderseite ist auch ein zusätzlicher USB-A-Port zu finden, um etwa eine Tastatur anzuschließen.

Audio- und Videoproduktion im Fokus

Durch die Anbindung der PCIe-Kartensteckplätze soll der Mac mini zur Workstation etwa für Audio- und Videoproduktion werden, wie Sonnet ausführt, um beispielsweise die Verwendung von "Audio-Schnittstellenkarten wie der Avid Pro Tools | HDX, Pro-Videoerfassungs- und Transcodierungskarten sowie SAS- und SATA-HBA-, Fibre Channel-, 10-Gb-Ethernet- und RAID-Controller-PCIe-Karten" zu erlauben. Eine Übersichtsseite nennt kompatible PCI-Express-Karten. Der xMac mini Server Thunderbolt 3 Edition soll ab sofort im Handel zu finden sein, die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei knapp 1150 Euro.

(lbe)